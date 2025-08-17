為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    三峽、深坑老街「不塑消費」開跑 逛街減塑拿好康

    鼓勵民眾實踐「自備購物袋、重複使用、減少使用」3策略，共同減塑愛地球。（圖由環保局提供）

    2025/08/17 11:35

    〔記者羅國嘉／新北報導〕為推廣減少一次性塑膠製品使用，新北市環保局今年與三峽老街、深坑老街兩大商圈合作，自即日起至10月19日推出「三峽深坑行動GO，不塑消費遊老街」活動。活動分兩階段進行，總獎額超過40萬元，民眾只要完成指定任務即可參與抽獎。

    環保局表示，新北近年積極推動減塑政策，包括「新北Ucup」、「reBAG袋袋相傳」、「不塑市場」等。去年首度與深坑老街合作，成立全市首處「不塑商圈」，今年更擴大至三峽老街，形成雙商圈響應。兩處不塑店家不主動提供購物用塑膠袋，並設有「reBAG袋袋相傳」點，供民眾借用二手袋。透過「不塑消費遊老街」活動，盼引導更多商圈加入，降低環境負擔。

    環保局說明，活動第一階段自即日起至8月29日，民眾只要至「新北i環保」臉書粉絲專頁活動貼文留言分享，就有機會獲得價值600元的三峽、深坑商圈暢遊券，共500份，使用期限至11月16日。

    第二階段自8月30日至10月19日，民眾只要前往兩大商圈指定店家消費，並自備購物袋、內用不使用免洗餐具或外帶攜帶環保容器，拍照上傳至活動網站，就有機會抽中最高2000元郵政禮券。

    環保局補充，目前商圈尚未納入禁止免費提供塑膠袋範圍，但市府鼓勵民眾落實「自備購物袋、重複使用、減少使用」三大原則，並持續推廣不塑消費，攜手商家與市民共創永續新北。

    商圈內設置「reBAG袋袋相傳」讓民眾可以自行借用二手袋。（圖由環保局提供）

    三峽深坑不塑商圈活動資訊。（圖由環保局提供）

