    首頁　>　生活

    台南暑期兒少據點活動多 百公里單車挑戰突破自我

    家庭照顧協會舉辦理財營，培養孩子理財觀念。（圖由南市社會局提供）

    2025/08/17 11:33

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市「兒少及家庭社區支持服務方案」今年串聯33處兒少社區照顧據點，推出暑假生活輔導及休閒活動，從生活體驗、藝術創作到單車挑戰，台南市長黃偉哲也為騎行百里的孩子打氣，讓假期成為孩子們自我探索與夢想啟航的時刻。

    社團法人台灣黃絲帶愛網關懷協會主辦的「I BIKE IT童夢大道幼苗行」單車挑戰活動，於8月10日展開7天6夜、跨越百公里「台南－台東」的騎行旅程，孩子們實踐自我挑戰與團隊合作的精神。黃偉哲到場勉勵大家「勇敢出發、突破自我」，並肯定各據點在暑期精心規劃多元活動，為孩子們創造難忘的成長體驗。

    台南市家庭照顧協會舉辦理財營，安排孩子體驗擺攤當老闆，從規劃、準備到販售，寓教於樂地培養孩子理財觀念；社團法人台南市阿耨婦幼關懷協會舉辦多元學習夏令營，透過藝術創作、樂器學習等活動，引導孩子發掘自己的興趣；社團法人台南市以恩關懷協會則以「大手牽小手」的方式，由學長姐帶領學弟妹完成「台南－新北」單車圓夢之旅。

    社會局長郭乃文表示，兒少據點的活動設計兼顧趣味與學習，更注重培養兒少的生活能力與自我肯定感。全市33處據點的用心讓近800名兒少在安全、有愛的環境中快樂成長。

    以恩關懷協會舉辦單車圓夢之旅。（圖由南市社會局提供）

    阿耨婦幼關懷協會藝術創作，引導孩子發掘自己的興趣。（圖由南市社會局提供）

