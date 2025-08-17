提升棒球隊移地訓練交通安全 嘉縣教育處將檢討

嘉義縣民和國中棒球隊日前在國道發生嚴重車禍，浮現國中小校球隊移地訓練交通問題。（資料照）

2025/08/17 11:40

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣2間國中棒球隊因移地訓練、比賽，1個多月就發生2起國道車禍，造成各8名師生、合計16人受傷送醫。嘉義縣某國小棒球隊教練坦言，教練「校長兼撞鐘」，帶隊比賽還要開車載送球員，是全國基層棒球隊常態，1輛載26人中巴單程就要價9000至10000元，因此如移地訓練、比賽縣市距離較近，通常由教練駕駛學校交通車載球員前往，建議縣府明定球隊移地訓練搭遊覽車的距離範圍，提供交通補助經費。

嘉義縣忠和國中棒球隊7月10日到台東比賽，在國道3號南下白河路段，因車道打滑、閃避道路樹枝，導致車禍翻覆；民和國中棒球隊8月15日到高雄移地訓練，返程途中在國道3號北上官田路段撞上緩撞車翻覆，2起事故都由教練擔任駕駛。

請繼續往下閱讀...

嘉義縣長翁章梁日前到醫院探視傷者時提到，未來學校棒球隊移地訓練、比賽，將研議由專業人員與車輛提供載送。

縣府教育處長李美華說，民和國中8名師生受傷送醫，其中傷勢較嚴重的許姓教練經手術治療，仍須觀察；另名傷勢較嚴重的小球員，有意識、生命徵象穩定，其餘師生擦挫傷，在醫院接受治療。

李美華表示，嘉縣國中、小校棒球隊移地訓練的交通、住宿等費用，一直都有補助經費相關辦法，都由學校自行評估考量，部分球隊考量每週移地訓練、比賽，考量預算、自行開交通車習慣等因素，到外縣市移地訓練未搭乘遊覽車而自行開車，待教練病情穩定、車禍事故原因調查結果，將針對棒球隊移地訓練交通事宜進行檢討、研議改善，不容許再次發生意外。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法