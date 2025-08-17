為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

晴時多雲

    首頁　>　生活

    台灣首廟天壇祈福健行 獎牌設計巧妙結合6枚御守

    台灣首廟天壇祈福健走活動獎牌設計巧妙結合6枚御守。（圖由台灣首廟天壇提供）

    2025/08/17 10:59

    〔記者王姝琇／台南報導〕台灣首廟天壇將於11月2日舉辦「2025府城祈福健行」，路線設有6個停點可收集御守，並巧妙地將完賽獎牌與御守特製組合設計，象徵消災解厄、好運常伴，邁向幸福人生。即日起開放網路報名。

    台南是台灣最早開發的城市，台灣首廟天壇在明鄭時期為祭天用的祭壇，在台灣民眾的信仰生活中佔有重要地位。為讓民眾親近台南400年文化發展的歷史痕跡，台南市政府、台灣首廟天壇連續2年舉辦「天壇府城歷史健行活動」，吸引數千人報名參加，以休閒健行的方式走訪20個古蹟，了解道教文化與建築特色，讓傳統宗教信仰更為親民。

    今年邁入第3屆，台灣首廟天壇以祈福主軸，健行路線設有6站御守，包括代表「平安」國立台灣文學館、「吉祥」台南孔子廟、「順利」鄭成功祖廟、「如意」祀典武廟、「康健」大觀音亭興濟宮、「圓滿」台灣首廟天壇，最後與祈福獎牌結合，象徵消災解厄、好運常伴，邁向幸福人生。健行路線總長3.6公里，即日起受理網路報名至9月21日。

    台灣首廟天壇將於11月2日舉辦「2025府城祈福健行」，即起開放報名。（圖由台灣首廟天壇提供）

