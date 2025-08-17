為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新北社宅多元共居模式 注入創新能量

    新北市政府城鄉發展局與OURs都市改革組織共同推動「新北社宅享一起：員和合作共居計畫」，今年邁入第3年，即日起至8月23日，在土城員和社宅1樓舉辦3周年系列活動及成果展。（圖由城鄉局提供）

    （圖由城鄉局提供）

    2025/08/17 10:34

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府城鄉發展局與OURs都市改革組織共同推動「新北社宅享一起：員和合作共居計畫」，今年邁入第3年，除了讓民眾減輕租金負擔，也透過住戶相互交流，營造集體居住文化，組成共創共享的大家庭。即日起至8月23日，在土城員和社宅1樓舉辦3週年系列活動及成果展。

    新北市城鄉局長黃國峰表示，政府除了興辦社會住宅，也重視居民入住後的歸屬感，因此透過社宅空間，推動多元試辦計畫，從2017年三峽北大社宅「青銀共居」、2020年新店央北「跨世代共居」，再到2021年土城員和「青年合作共居」方案，不斷傾聽住戶聲音，並與各縣市政府交流，希望為社宅注入創新能量與想像，推動居住模式多元發展。

    城鄉局指出，員和社宅合作共居計畫是全國首個在社會住宅導入合作住宅理念的實驗計畫，規劃整層共享空間，由OURs團隊承租經營，擬定並落實共居計畫，聚集青年夥伴共同創造共享的生活場域，展現不同於傳統租屋的全新居住模式。

    員和合作共居計畫3週年系列活動透過論壇形式，邀請OURs團隊與員和社宅共居住戶，分享共居制度的形成歷程、社群文化，以及如何在履行居住義務與社群成長間取得平衡。即日起至8月23日在土城員和社宅1樓舉辦成果展，每天不定時安排共居住戶駐點交流，並設計趣味小遊戲、社宅留言牆及員和生活地圖，邀請住戶共同繪製私房景點與美食地圖，分享對居住環境的感受與故事。

    新北市政府城鄉發展局與OURs都市改革組織共同推動「新北社宅享一起：員和合作共居計畫」，今年邁入第3年。（圖由城鄉局提供）

    （圖由城鄉局提供）

    透過論壇形式，邀請OURs團隊與員和社宅共居住戶，分享共居制度的形成歷程、社群文化。（圖由城鄉局提供）

    （圖由城鄉局提供）

