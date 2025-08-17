為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    基市18日23時污水下水道工程機具暫搬家 交通調整措施公布

    基隆市污水下水道工程將於明天（18日）23時，將原位於忠一路上施工機具，移設至微風東岸商場前方（公車循環站）處。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市污水下水道工程將於明天（18日）23時，將原位於忠一路上施工機具，移設至微風東岸商場前方（公車循環站）處。（圖為基隆市政府提供）

    2025/08/17 11:20

    〔記者俞肇福／新北報導〕基隆市污水下水道工程將於明天（18日）23時，將原位於忠一路上施工機具，移設至微風東岸商場前方（公車循環站）處，施工期間將縮減忠一路中間槽化線寬度及增設車輛導引線，請車輛行經時減速小心行駛，並配合交管人員引導通行。

    基隆市工務處長簡翊哲指出，微風東岸商場前方（公車循環站）施工處將與愛三路口同時施工，預計2026年5月完工。施工期間，將調整現有行車動線，採不縮減車道，維持3車道繞行工區方式，降低對交通衝擊。工務處將依照交通維持計畫規定，配置義交協助疏導交通，並請行經該路段時務必減速慢行。

    簡翊哲表示，本施工處將除與目前刻正施工愛三路段污水管線進行銜接外，未來將做為中山區污水管線開端，為基隆市各污水幹線主幹管重要節點，工程完成後，早日完成污水下水道工程。

    基隆市污水下水道工程將於明天（18日）23時，將原位於忠一路上施工機具，移設至微風東岸商場前方（公車循環站）處。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市污水下水道工程將於明天（18日）23時，將原位於忠一路上施工機具，移設至微風東岸商場前方（公車循環站）處。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市污水下水道工程將於明天（18日）23時，將原位於忠一路上施工機具，移設至微風東岸商場前方（公車循環站）處。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市污水下水道工程將於明天（18日）23時，將原位於忠一路上施工機具，移設至微風東岸商場前方（公車循環站）處。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市污水下水道工程將於明天（18日）23時，將原位於忠一路上施工機具，移設至微風東岸商場前方（公車循環站）處。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市污水下水道工程將於明天（18日）23時，將原位於忠一路上施工機具，移設至微風東岸商場前方（公車循環站）處。（圖為基隆市政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播