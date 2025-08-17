基市18日23時污水下水道工程機具暫搬家 交通調整措施公布

基隆市污水下水道工程將於明天（18日）23時，將原位於忠一路上施工機具，移設至微風東岸商場前方（公車循環站）處。（圖為基隆市政府提供）

2025/08/17 11:20

〔記者俞肇福／新北報導〕基隆市污水下水道工程將於明天（18日）23時，將原位於忠一路上施工機具，移設至微風東岸商場前方（公車循環站）處，施工期間將縮減忠一路中間槽化線寬度及增設車輛導引線，請車輛行經時減速小心行駛，並配合交管人員引導通行。

基隆市工務處長簡翊哲指出，微風東岸商場前方（公車循環站）施工處將與愛三路口同時施工，預計2026年5月完工。施工期間，將調整現有行車動線，採不縮減車道，維持3車道繞行工區方式，降低對交通衝擊。工務處將依照交通維持計畫規定，配置義交協助疏導交通，並請行經該路段時務必減速慢行。

簡翊哲表示，本施工處將除與目前刻正施工愛三路段污水管線進行銜接外，未來將做為中山區污水管線開端，為基隆市各污水幹線主幹管重要節點，工程完成後，早日完成污水下水道工程。

