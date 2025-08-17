才因塞車挨批... 捷運劍南路站施工民怨四起 8/19再會勘

敬業二路部分路段因捷運施工封閉，步行民眾可從旁邊走道通行。（記者董冠怡攝）

2025/08/17 10:46

〔記者董冠怡／台北報導〕台北捷運文湖線的劍南路站周邊工程，接連引發民怨。先是有士林的通勤族反映，施工佔道塞車嚴重車流恐回堵至自強隧道口（有祭出因應措施調整），近日也有人陳情，北安路及敬業三路口設計對機車族不友善、三號出口大型機具占用人行道、敬業二路口封閉卻無替代動線，怒批讓人在施工與混亂中冒險。對此，市府捷運工程局回應，將於8月19日（週二）早上9點半會勘，討論是否需要適當調整及最佳方案。

市議員陳宥丞表示，北安路、敬業三路口設計，過路口前僅內線一線禁行機車、過路口後擴大至兩線，迫使騎士短短幾十公尺內連續變換車道，不僅易於增加事故風險，也可能造成外側壅塞；劍南路站三號出口施工期間，大型機具置於人行道，行人只能繞進車道通行，即便作業時間不常，仍須事先規劃臨時安全步道；敬業二路口封閉將逾一年，公告道路長期封路，如無明確有效的替代動線、疏導方案，只會越來越不便。工程必要能夠體諒，但是安全及交通替代不能馬虎，別讓捷運交通黑暗期淪為地獄夢魘。

捷運局說明，有關現地路口進行機車範圍等交通議題，已排入會勘項目；大型機具放置人行道，是因三號出口附近配合北環段施工，需先在植福路、敬業三路口進行地質鑽探，15日完成並撤除機具恢復原狀，現今出口施工圍籬是捷運公司的TOD大樓工程。

敬業二路封閉約至明年底，可由北安路770巷轉入敬業一路或植福路通行。捷運局解釋，北環段Y29站（劍南路站）部分站體位於敬業二路下方，由於敬業二路的路幅淨寬僅12公尺，排水箱涵改道、連續壁、地質改良、中間樁等作業皆在改道處下方，故須封閉車道。

捷運局補充，Y29占用道路施工範圍落在北安路、敬業二路，目前在做連續壁施工前置作業，預定明年底覆工板鋪設完成後，開始於工區內進行地下車站開挖，可恢復原來車道數。

