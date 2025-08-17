為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄駱駝山區 喜見保育類中國樹蟾現蹤

    又見中國樹蟾身影。（圖由簡仲信提供）

    又見中國樹蟾身影。（圖由簡仲信提供）

    2025/08/17 10:27

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄地區經過日前連日大雨後，駱駝山區又見保育類中國樹蟾身影。前金潭國小校長簡仲信表示，中國樹蟾難得現身，會在大雨後，從樹梢下到積水處繁殖，因海軍陸戰隊九九旅施工及管制進出，他與中國樹蟾睽違3年，然而「生命自會找到出口」，喜見百蛙爭鳴再現。

    高雄地區下了1個多星期大雨，駱駝山區深夜傳來陣陣蛙鳴，簡仲信與林園愛鄉協會理事陳俊強深夜連袂探查，辨識出中國樹蟾、小雨蛙、澤蛙、褐樹蛙等蛙類叫聲，此起彼落。

    簡仲信曾全國走透透探查蛙類，擔任金潭國小校長時打造「荷塘月園」蛙類生態池。他說，駱駝山區有許多海軍陸戰隊九九旅駐地，管制森嚴，人為開發少，成了蛙類天堂，可見中國樹蟾、花狹口蛙、小雨蛙、虎皮蛙、褐樹蟾、貢德氏赤蛙、澤蛙、黑眶蟾蜍等蛙類，且數量非常多。

    簡仲信說，原本最好觀測點是勾踐營區500公尺障礙場，後因工程致生態環境改變，加上軍方管制進出，他長達3年未見過中國樹蟾，最近大雨造成地面積水，卻正逢蛙類繁殖期，因而尋找其蹤跡。

    簡仲信說明，中國樹蟾平常躲在樹洞，很難見得到，必須要下過雨，然而雨不大，也僅能聽到樹梢傳來高亢的叫聲，要親睹其芳蹤，就要下完大雨，低窪、草叢積水，牠會精準掌握時間，從樹上下來鳴叫、交配、產卵，產下的卵不到1天就孵化成蝌蚪，十餘天長成幼蛙。

    中國樹蟾繁殖過程面臨挑戰，簡仲信說，若產卵處積水乾涸，蝌蚪就會死亡，也常見成蛙被「路殺」，更有被蛇類獵食的危險，但未來只要下大雨，牠們還是會出現。

    中國樹蟾在積水處交配。（圖由簡仲信提供）

    中國樹蟾在積水處交配。（圖由簡仲信提供）

    褐樹蛙。（圖由簡仲信提供）

    褐樹蛙。（圖由簡仲信提供）

    簡仲信為學生介紹蛙類生態。（圖由簡仲信提供）

    簡仲信為學生介紹蛙類生態。（圖由簡仲信提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播