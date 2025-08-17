為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    正值紫海膽繁殖季 新北卯澳灣復育園區開放預約導覽

    民眾可近距離觸摸紫海膽。（圖由漁業處提供）

    民眾可近距離觸摸紫海膽。（圖由漁業處提供）

    2025/08/17 10:12

    〔記者羅國嘉／新北報導〕東北角海岸的紫海膽正值繁殖季節。位於新北市貢寮區卯澳灣的「新北市海洋資源復育園區」，準備將復育成長的紫海膽放流，漁業及漁港事業管理處表示，即日起開放民眾預約導覽行程，由專業人員帶領，近距離觀察紫海膽的生命歷程。導覽時間為每週二、週四下午2時，至少提前7天於官網預約，若單日預約人數未達4人、國定假日、非上班日與春節期間不開放導覽。

    漁業處指出，紫海膽可分為浮游階段及沉底階段，從受精卵開始，經歷數個成長過程脫胎換骨。浮游期的幼苗以浮游藻類為食，待成長至0.1公分大小，約需30至45天後才會長出一根根的叉棘，會附著沉降進入水中，進入沉底階段。

    漁業處說明，在進入沉底階段前，園區工作人員會在養殖池內放置浪板，使幼苗能攝食矽藻並成長茁壯，當海膽成長超過0.5公分後，則改以海藻餵養（如龍鬚菜、石蓴），直至達到放流規格，透過放流作業充裕海洋資源。

    漁業處表示，卯澳灣擁有豐富生態的「栽培漁業示範區」，更是新北市重要的水產動植物繁殖保育區。攜手國立台灣海洋大學，在園區內復育紫海膽、珊瑚、黑鯛、黃錫鯛、海葡萄、九孔、海參、海星等多樣生物。民眾可參加導覽不僅能親眼見證海洋生物的成長，更能透過專業解說了解復育工作的重要性。除了生態體驗，遊客還可順遊卯澳漁村彩繪海堤、探訪馬崗潮間帶「魔鬼洗衣板」，或登上三貂角燈塔。

    園區珊瑚缸。（圖由漁業處提供）

    園區珊瑚缸。（圖由漁業處提供）

    園區導覽情況。（圖由漁業處提供）

    園區導覽情況。（圖由漁業處提供）

