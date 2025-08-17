苗縣苑裡石鎮重劃工程引發交通安全疑慮 議員要求改善

苗50線苑裡鎮石鎮農地重劃工程，致田地與路面出現落差，有行車安全疑慮。（圖由陳品安提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕民進黨籍苗栗縣議員陳品安在縣議會臨時會質詢，指苗50線位於苑裡鎮石鎮農地重劃區旁，近期因重劃工程施工導致路面毀損嚴重；且因工程規劃路面與農地有高低落差，而部分路段路側尚未設置護欄，嚴重影響行車安全，要求苗栗縣政府全面裝設護欄；苗栗縣長鍾東錦指示交通工務處盡速改善。

陳品安指出，苗50線是通往苑裡鎮全國高爾夫球場的重要道路，平時有許多車輛進出，近期因石鎮重劃工程施工導致路面毀損嚴重；且因工程規劃路面與農地有高低落差，而部分路段路側尚未設置護欄，若用路人會車不慎，可能會掉進農田裡或施工區域，有交通安全疑慮，她每次經過此處都相當憂心。

陳品安在苗栗縣臨時會中提出質詢，除請農地重劃施工廠商負責道路修繕，也希望未來在苗50線路側全面裝設護欄，確保民眾行車安全。此訴求獲鍾東錦支持，並指示由苗50線道路主管機關交通工務處盡速改善。

苗栗縣議員陳品安在縣議會臨時會中質詢，指苗50線苑裡鎮石鎮農地重劃工程，致田地與路面出現落差，有行車安全疑慮，要求苗栗縣政府改善。（記者張勳騰攝）

