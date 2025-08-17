從小玩中學 高雄科學實作營探索電流、光聲

科學實作營教導學生電磁力讓指北針陀螺旋轉原理。（圖由高雄市教育局提供）

2025/08/17 10:04

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市「全民科學週科學實作營」昨（16）日在國立中山大學附中舉辦科學嘉年華，活動主要推廣科學動手做實作與探索體驗，由科技教育專業教師帶領國小5、6年級學生，實際探索生活中電流、光聲的秘密。

科學實作營的營隊包含了4堂主題實作課程，在「看見聲音的振動」中，學生們從實際動手中，了解雷射光讓原本看不見的聲音變成躍動的波形；「力學探究實作」裡，鋁罐、吸管、磁鐵變成平衡遊戲的主角，揭開接觸力與非接觸力的秘密。「轉不停的陀螺」課程則融合電流磁效應與法拉第感應定律，做出會發光、永不停止旋轉的陀螺；在「翻過來，就亮了—開關設計與電路探究」，則自行設計、組裝完成翻轉即亮的創意燈具。

計畫主持人郭啟東指出，科學實作營不只是動手做科學，更是培養學生探索精神與解決問題能力的搖籃。教育局科長蔡宗明也說，科學教育應從小扎根，透過動手實作與團隊合作，讓孩子們在學習中培養觀察力、創造力與批判思考，為未來的學習與成長奠定堅實基礎。

新莊國小劉同學說，對自己組裝「翻轉燈」覺得很炫也很有趣，能量可藉由電流傳遞、轉換後可利用電池等設備儲存電能，再轉換成其他能量。新興國小郭姓女同學說，必須能正確操作電池、LED、迴紋針、吸管、鋼珠等物品，才能藉由電流傳遞，完成翻轉燈電路開關的設計。

國小高年級生在科學實作營中探索電流。（圖由高雄市教育局提供）

