    首頁　>　生活

    超狂口感！彰化爌肉+巴斯克乳酪蛋糕 驚艷登場

    林君彥把把彰化平民美食爌肉，加入巴斯克乳酪蛋糕。（記者劉曉欣攝）

    林君彥把把彰化平民美食爌肉，加入巴斯克乳酪蛋糕。（記者劉曉欣攝）

    2025/08/17 09:54

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕就是要讓全世界知道彰化爌肉的絕美好味！彰化市烘焙業者林君彥，以無償拍攝短影音介紹彰化美食為志業，更把爌肉直接加入巴斯克乳酪蛋糕，甜中帶鹹的口感，令人拍案叫絕。他說，希望讓彰化美食站上世界舞台。

    林君彥說，要把爌肉放入巴斯克，最難的不是技術，而是如何讓刁嘴的彰化人，可以一吃到乳酪蛋糕裡頭爌肉，還能第一時間就說「好吃」。還好他也有最強大的後盾，因為老婆娘家就是彰化市民族路三和爌肉飯，這部分他直接不囉嗦，就直接取自老店的爌肉，作為巴斯克蛋糕的主角。

    因此，爌肉巴斯克乳酪蛋糕有了最重要的靈魂「爌肉」，但市場能不能接受，則是一大挑戰。林君彥說，這款新口味他推出5個月以來，接受度很高，尤其客群不只是年輕人，喜歡吃爌肉飯的年長者也很愛，許多人都說，從來沒想到台派爌肉，竟然跟西式的巴斯克乳酪蛋糕，完美的結合，吃起來有台式魯肉大餅的味道。

    林君彥說，他希望他不只是賣餅乾或是巴斯克乳酪蛋糕，更重要的能把彰化美食推到全世界，加入爌肉只是第一步，第二款是加入維力炸醬麵，把最彰化經典款的泡麵，加入蛋糕，要讓更多人知道彰化美食的厲害，把彰化美食推廣到全世界。

    把維力炸醬麵加入巴斯克乳酪蛋糕，顛覆既定印象。（記者劉曉欣攝）

    把維力炸醬麵加入巴斯克乳酪蛋糕，顛覆既定印象。（記者劉曉欣攝）

