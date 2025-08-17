台東海洋學習基地挺過楊柳強風 跨島嶼3族群為南島船龍骨接合

台東部落大學南島船造舟課程，進入船身龍骨接合階段。（記者黃明堂翻攝）

2025/08/17 09:45

〔記者黃明堂／台東報導〕台東原住民部落大學在杉原灣打造的海洋學習基地由原住民以傳統工法建造，通過楊柳颱風考驗後，由關島查莫洛、蘭嶼達悟族，以及阿美族莿桐部落3跨族群聯手建造中的南島船進行龍骨接合，象徵船體正式進入成型的重要階段，預計於10月辦理下水儀式。

台東部大開辦「跨島嶼南島船造船」培訓課程於7月初開課，由來自關島查莫洛航海復振組織Ulitao的負責人Ronald Acfalle、蘭嶼達悟族造船工藝師謝福生，以及莿桐部落Fudafudakan船團團長劉裕義，共同討論設計屬於台東的南島舟船樣式，打造具有阿美族、達悟族及關島查莫洛特色的「跨島嶼南島船」，由培訓課程的學員進行3個月的造船，他們從熟悉木材、黃藤等造船材料及造船工具著手，學習參與砍劈木頭、拼板及編綁船身。

台東縣府原民處說，在課程進行中，採用傳統工法建造的海洋學習基地日前飽受楊柳颱風猛烈吹襲，但屹立不搖，展現了南島語族傳統建築精湛的工藝技藝與智慧。颱風過後，順利進行龍骨、船頭、船尾接合，由造船學員依循造船師指示，將椰子油塗抹於龍骨與船頭船尾；最後由達悟族造船師謝福生以雞血塗抹船身，向祖靈報告新船即將誕生。

為求龍骨順利接合，在地莿桐部落耆老Cinaw劉裕義進行阿美族傳統祈福，以灑酒禮向海神與祖靈祈求造船順利平安，查莫洛族造船工藝師Ronald Acfalle以椰子油進行祈福，Ronald說明，椰子油在南島世界普遍具有生活、儀式與醫療之重要性，在儀式中蘊含了潔淨、保護、生命力等傳統意義。

