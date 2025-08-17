為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新北就博會19日登場 49家廠商釋出2800職缺

    新北市勞工局將於8月19日上午10點至下午3點，在市府6樓大禮堂舉辦就業博覽會。（資料照）

    新北市勞工局將於8月19日上午10點至下午3點，在市府6樓大禮堂舉辦就業博覽會。（資料照）

    2025/08/17 09:34

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市勞工局與新北市榮民服務處將於8月19日上午10點至下午3點，在市府6樓大禮堂舉辦就業博覽會，邀請全球傳動、新日興、裕源紡織、統一超食代、台灣森永、王品餐飲、貳樓餐飲、寒舍餐旅集團、晶華國際酒店、小北百貨、IKEA、遠傳電信、長榮航勤等49家企業參與，釋出2800多個工作機會。

    勞工局長陳瑞嘉表示，為把握暑假到開學前的季節性商機，內需產業仍持續招募新血，同時提供暑期打工機會，以應對市場需求。這次徵才大宗產業以零售量販業為主，職缺占比3成4；其次為旅宿餐飲業，職缺占比3成2，其中包含全家便利商店、統一超商、六角國際、三澧企業及王品集團等，皆開出破百個職缺。

    待遇方面，大樹醫藥誠徵門市藥師月薪上看75K，三澧餐飲集團招募甲級安全衛生管理師、外場儲備店長及內場儲備店主廚，月薪50K起，鼎王國際餐飲徵求晚班內場廚務員，月薪47K起。現場另釋出600多個兼職職缺，提供有彈性工作需求的民眾選擇。

    活動現場提供「婦女再就業計畫」及「55 Plus就業獎勵」等專案計畫諮詢，並邀請銀髮人才服務據點、婦女及中高齡者職場續航中心等單位進駐，同時設置「履歷健診」專區，協助求職者撰寫履歷、凸顯優勢，詳情上「新北市人力網」查詢或電洽：0800-091-580。

