為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    逛菜市場吃小吃 兒童書法創作營書寫在地故事

    台灣意象書法館原訂7月初辦理的兒童書法營延至8月舉行，結果只剩下2位小朋友，館長陳世憲索性自行開車載著小朋友逛菜市場吃小吃，並以「菜市場」發想書法創作，書寫在地故事。（圖由陳世憲提供）

    台灣意象書法館原訂7月初辦理的兒童書法營延至8月舉行，結果只剩下2位小朋友，館長陳世憲索性自行開車載著小朋友逛菜市場吃小吃，並以「菜市場」發想書法創作，書寫在地故事。（圖由陳世憲提供）

    2025/08/17 09:37

    〔記者王涵平／台南報導〕受颱風與豪雨影響，台灣意象書法館原訂7月初辦理的兒童書法營延至8月，結果只剩下2位小朋友，館長陳世憲索性自行開車載著小朋友逛菜市場吃小吃，並以「菜市場」發想書法創作，情境形成意象再轉化為筆墨，書寫在地故事，相當有趣。

    台灣意象書法館今年舉辦《字裡行間・童心創藝》兒童書法創作營， 為期3天2夜，帶領孩子走進自然、聆聽在地故事，透過茶染、鹽拓、礦物顏料等藝術媒材，轉化為獨一無二的創意書寫，不只是書寫，更是觀察、感受與表達生活。

    未料丹娜絲颱風重創書法館所在的白河，接連又有豪雨，營隊延遲1個月辦理，只有2位學員參加，陳世憲開車再小朋友去白河公有市場吃早餐，小朋友吃了豆菜麵都覺得很喜歡，豆菜麵店的看板也是陳世憲題字，第2天吃草魚湯、滷肉飯，都是白河的在地早餐，市場內有賣衣服、賣丸子、甜不辣、還有賣冷氣的以及賣芒果、香腸，小朋友看得眼花撩亂。

    回到書法館後就書寫「菜市場」3個字，先寫1篇短文，就是思想與靈感的可能來源，再想看看芒果、丸子、香腸等如何配置在創作中。陳世憲說，每個地方都有菜市場啊，美濃的菜市場有美濃的人情味、岡山的冰店跟白河的冰店也有不一樣的氣氛，各有特色。

    台灣意象書法館開館2年，雖地處偏僻，但遊客人數從第1年約2000人到第2年達8000人，甚至有外籍遊客約500人，陳世憲希望有更多人來感受台灣人與土地的故事。

    台灣意象書法館辦理兒童書法營，館長陳世憲帶小朋友逛菜市場吃小吃，並以「菜市場」發想書法創作，書寫在地故事。（圖由陳世憲提供）

    台灣意象書法館辦理兒童書法營，館長陳世憲帶小朋友逛菜市場吃小吃，並以「菜市場」發想書法創作，書寫在地故事。（圖由陳世憲提供）

    台灣意象書法館辦理兒童書法創作營，小朋友以在地情境發想書法創作，書寫在地故事。（圖由陳世憲提供）

    台灣意象書法館辦理兒童書法創作營，小朋友以在地情境發想書法創作，書寫在地故事。（圖由陳世憲提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播