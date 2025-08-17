逛菜市場吃小吃 兒童書法創作營書寫在地故事

台灣意象書法館原訂7月初辦理的兒童書法營延至8月舉行，結果只剩下2位小朋友，館長陳世憲索性自行開車載著小朋友逛菜市場吃小吃，並以「菜市場」發想書法創作，書寫在地故事。（圖由陳世憲提供）

2025/08/17 09:37

〔記者王涵平／台南報導〕受颱風與豪雨影響，台灣意象書法館原訂7月初辦理的兒童書法營延至8月，結果只剩下2位小朋友，館長陳世憲索性自行開車載著小朋友逛菜市場吃小吃，並以「菜市場」發想書法創作，情境形成意象再轉化為筆墨，書寫在地故事，相當有趣。

台灣意象書法館今年舉辦《字裡行間・童心創藝》兒童書法創作營， 為期3天2夜，帶領孩子走進自然、聆聽在地故事，透過茶染、鹽拓、礦物顏料等藝術媒材，轉化為獨一無二的創意書寫，不只是書寫，更是觀察、感受與表達生活。

未料丹娜絲颱風重創書法館所在的白河，接連又有豪雨，營隊延遲1個月辦理，只有2位學員參加，陳世憲開車再小朋友去白河公有市場吃早餐，小朋友吃了豆菜麵都覺得很喜歡，豆菜麵店的看板也是陳世憲題字，第2天吃草魚湯、滷肉飯，都是白河的在地早餐，市場內有賣衣服、賣丸子、甜不辣、還有賣冷氣的以及賣芒果、香腸，小朋友看得眼花撩亂。

回到書法館後就書寫「菜市場」3個字，先寫1篇短文，就是思想與靈感的可能來源，再想看看芒果、丸子、香腸等如何配置在創作中。陳世憲說，每個地方都有菜市場啊，美濃的菜市場有美濃的人情味、岡山的冰店跟白河的冰店也有不一樣的氣氛，各有特色。

台灣意象書法館開館2年，雖地處偏僻，但遊客人數從第1年約2000人到第2年達8000人，甚至有外籍遊客約500人，陳世憲希望有更多人來感受台灣人與土地的故事。

台灣意象書法館辦理兒童書法營，館長陳世憲帶小朋友逛菜市場吃小吃，並以「菜市場」發想書法創作，書寫在地故事。（圖由陳世憲提供）

台灣意象書法館辦理兒童書法創作營，小朋友以在地情境發想書法創作，書寫在地故事。（圖由陳世憲提供）

