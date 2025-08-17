為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    今悶熱防午後雷雨 東部海面低壓北上不確定性高

    今西部因背風沉降作用，高溫仍有機會達36度，整體白天普遍為32至35度，戶外活動務必做好防曬與防中暑措施。（資料照）

    今西部因背風沉降作用，高溫仍有機會達36度，整體白天普遍為32至35度，戶外活動務必做好防曬與防中暑措施。（資料照）

    2025/08/17 09:39

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（17日）西部高溫仍有機會達36度以上，受低壓帶北抬影響，大氣環境較不穩定，午後山區容易有對流雲系發展，帶來短暫陣雨或雷雨，琉球群島附近有低壓系統北上，其移動路徑與強弱仍具不確定性，持續觀察。

    天氣風險公司分析師林孝儒指出，受低壓帶北抬影響，大氣環境較不穩定，各地天氣晴時多雲，氣溫偏高，西部因背風沉降作用，高溫仍有機會達36度，整體白天普遍為32至35度，戶外活動務必做好防曬與防中暑措施。午後山區容易有對流雲系發展，帶來短暫陣雨或雷雨，中南部須留意有短時較大雨勢。

    預測明後兩天（18-19日），南海及東部海面各有低氣壓發展活動跡象，目前評估皆對台無直接影響。但由於仍在低壓帶範圍內，大氣持續不穩定，迎風面的東部地區清晨、上午有局部短暫陣雨，午後各地亦易有熱對流發展，帶來較明顯雷陣雨。氣溫略降，約24至30度，但因濕度高，體感仍顯悶熱，外出攜帶雨具備用。

    週三（20日）起，隨著南海低壓消散、東部低壓北移至東海發展遠離，天氣有機會逐漸回穩些。預測各地以晴時多雲、午後局部雷陣雨為主，高溫持續在31至35度，炎熱且較濕悶。午後山區對流雲系仍可能發展出較大雷雨，提醒前往山區活動之民眾仍要提高警覺，並持續做好防曬、補水及攜帶雨具的準備。

    林孝儒強調，琉球群島附近仍有低氣壓系統北上，其移動路徑與強弱仍具不確定性，未來天氣仍有隨之調整可能，請民眾持續關注最新氣象資訊。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播