今悶熱防午後雷雨 東部海面低壓北上不確定性高

2025/08/17 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕今（17日）西部高溫仍有機會達36度以上，受低壓帶北抬影響，大氣環境較不穩定，午後山區容易有對流雲系發展，帶來短暫陣雨或雷雨，琉球群島附近有低壓系統北上，其移動路徑與強弱仍具不確定性，持續觀察。

天氣風險公司分析師林孝儒指出，受低壓帶北抬影響，大氣環境較不穩定，各地天氣晴時多雲，氣溫偏高，西部因背風沉降作用，高溫仍有機會達36度，整體白天普遍為32至35度，戶外活動務必做好防曬與防中暑措施。午後山區容易有對流雲系發展，帶來短暫陣雨或雷雨，中南部須留意有短時較大雨勢。

預測明後兩天（18-19日），南海及東部海面各有低氣壓發展活動跡象，目前評估皆對台無直接影響。但由於仍在低壓帶範圍內，大氣持續不穩定，迎風面的東部地區清晨、上午有局部短暫陣雨，午後各地亦易有熱對流發展，帶來較明顯雷陣雨。氣溫略降，約24至30度，但因濕度高，體感仍顯悶熱，外出攜帶雨具備用。

週三（20日）起，隨著南海低壓消散、東部低壓北移至東海發展遠離，天氣有機會逐漸回穩些。預測各地以晴時多雲、午後局部雷陣雨為主，高溫持續在31至35度，炎熱且較濕悶。午後山區對流雲系仍可能發展出較大雷雨，提醒前往山區活動之民眾仍要提高警覺，並持續做好防曬、補水及攜帶雨具的準備。

林孝儒強調，琉球群島附近仍有低氣壓系統北上，其移動路徑與強弱仍具不確定性，未來天氣仍有隨之調整可能，請民眾持續關注最新氣象資訊。

