南市圖慶106歲 好書交換為書找新歸屬

南市慶106歲館慶率先推出好書交換活動，號召民眾於19日至31日先將欲交換的好書整理出來，送到新總圖。（圖由南市圖提供）

2025/08/17 08:59

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市立圖書館成立迄今已106歲，歷史悠久，慶祝即將在9月登場的館慶活動，館方率先推出「好書交換─流轉慢讀」活動，號召民眾整理出家中保存良好但久未翻閱的書籍，透過好書交換，為這些書籍找到新的主人，延續書的故事與價值。

家中有合適書籍的讀者，須在8月19日至31日期間，將符合收書條件的書籍送至南市圖新總館1樓服務台。每捐1本書，即可獲得1點換書集點卡點數。9月20日上午活動當天，憑集點卡即可在新總館北側戶外迴廊舉辦的好書交換現場，依點數數量挑選相同數量的書籍回家。

沒有合適實體書可參與交換的讀者，也可利用南市圖wow愛讀冊APP「閱讀wow寶」數位點數參加活動。自8月19日至9月20日上午11時止，只要至新總館1樓服務台，出示APP點數並以每5點兌換1點好書交換卡點數，即可參與選書。

南市圖楊馥菱館長表示，「流轉慢讀」不僅是書籍的移動，更是一種閱讀精神的延續，希望更多民眾共襄盛舉，一起為手中的書找到新的歸屬，讓塵封已久的好書可以走出書櫃、走進他人的閱讀世界，延續文字的溫度。

