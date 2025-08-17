為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    屏市忠孝公園 公所擬增5歲以下遊具

    屏東市豐年里長蕭源聖表示，忠孝公園內的溜滑梯有小猴子的造型，深受小朋友歡迎，但適用年齡引發 討論與擔憂。（記者羅欣貞攝）

    2025/08/17 09:28

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市忠孝公園內只有1座約5公尺的溜滑梯，因為高度高，限齡5至12歲遊玩，當地鄰近住宅密集的社區，還有國小、幼兒園，居民及家長認為不方便5歲以下幼兒使用很可惜；回應社區需求，屏東市公所將追加預算，規劃明年春節前新設更多分齡遊具，讓小小孩們也能安全遊玩。

    位於屏東縣立忠孝國小旁的忠孝公園，是屏市豐年里、豐田里、大連里的家長「遛」小孩的好去處，但廣大的園地卻只有1座約5公尺高的滑梯，適用年齡限5至12歲，有家長反映，依溜滑梯告示牌規定，5歲以下小孩可以玩什麼？如果未依規定去玩出事怎麼辦？

    屏市豐年里長蕭源聖表示，忠孝公園以前有很多遊具，2023年衛福部修訂兒童遊戲場設施安全管理規範後，舊遊具不符規定而全數拆除，該5公尺高的溜滑梯由市公所斥資750萬元，於今年新設的遊具，深受小朋友歡迎，但安全問題也讓家長擔心。

    屏東市民代表傅建雄接獲地方意見，向屏東市公所提出改善建議，盼公所顧及不同年齡層孩童的需求與安全。屏東市公所因此追加預算350萬元，並獲代表會支持，預計最遲在明年春節前增設搖搖馬和鞦韆等多項分齡遊具，同時增設桌椅供運動或陪伴兒孫的長輩、家長們休息用。對此，聞訊的家長們說很期待，也終於可以放心了。

