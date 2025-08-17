為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中市審計處質疑市府停車格影像辨識僅18％ 交通局：建置近7成

    台中市審計處質疑市府停車格影像辨識僅18%，交通局表示，市府停車格影像辨識目前建置近7成（市府提供）

    2025/08/17 08:40

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市推動智慧停車，審計部台中市審計處表示，市府規劃2024年度由委外廠商建置影像辨識車格840 格，但截至今年4月16日，僅建置159格，約18.93％；此外，部分地磁感應停車格有車輛久停，並未及早查處，影響民眾停車權益，要求改善。

    交通局表示，市府持續推動智慧停車，除既有地磁車格外也規劃設置低位影像辨識設備，至今年8月4日止，已完成建置584格，達6成多，另將於今年9月就歌劇院周邊計296格辦理第一階段智慧停車無紙化收費上線。

    台中市審計處表示，依據中央法規規定，公有停車場應設置轄區內總格數2%的充電車格數，截至今年2月底，停管處列管營運中的公有路外停車場計343 座，車格數40103 格，充電槍 618 槍，近6成停車場的電動車充電設施未達規定比率，其中以北屯區、南屯區及西屯區不符比率之停車場數量最多，法定建置期限為今年9月13日，要求市府加快腳步。

    審計處更表示，市府說要智慧停車，於去年度規劃由委外廠商建置影像辨識車格 840 格，但直至今年4月16日止，僅建置159格，約 18.93％，進度落後，要求改進。

    交通局強調，所轄管的公有路外停車場總車格數為40103格，截至今年7月底，充電槍總數達804支充電槍（含60支快充），已超過法定數量（802席）。

    此外，對車輛久佔車格部分，交通局表示，目前已建立相關通報機制，今年6月至今已通報約50輛，經通報仍未駛離的車輛也將拖吊移置保管。

    交通局指出台中市公有充電槍總數達已超過法定數量。（記者蘇金鳳攝）

