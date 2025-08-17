竹北新月沙灣音樂祭萬人夏夜星光下聆賞 打造「新月聽海天台」新地標

「2025新月沙灣海洋音樂祭—如歌‧月牙‧潮起沙洲」壓軸施放的60秒煙火秀。（竹北市公所提供）

2025/08/17 08:33

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「2025新月沙灣海洋音樂祭—如歌‧月牙‧潮起沙洲」序幕，昨晚由「竹北之星」選拔賽冠軍團隊 Jazzweed.芥子草熱力開唱，超偶冠軍曾昱嘉及Faye詹雯婷、Marz23、徐佳瑩等歌手接力演出，最後壓軸施放的60秒煙火秀，吸引逾萬人次在夏夜星光下滿足地聆賞。市長鄭朝方宣布，公所編列900萬元經費打造簡約潔淨風格的「新月聽海天台」，明年第1季完工後，可望成為結合海景美學與打卡魅力的新地標！

Jazzweed.芥子草在夕陽西下時刻熱力開唱，並攜手超偶冠軍曾昱嘉，合唱他們的自創曲「你要結婚怎麼沒找我」，瞬間炒熱氣氛。接著創作才女Faye詹雯婷、Marz23、金曲歌后徐佳瑩，各帶來40分鐘的熱力演出，包括「月牙灣」、「蒼穹」、「我們的愛」、「情勒」、「我不是饒舌歌手」、「那種人」、「失落沙洲」、「行走的魚」、「身騎白馬」等膾炙人口的作品，現場歌迷粉絲也一首接一首大合唱。

最大彩蛋，莫過於Marz23與Faye詹雯婷合作的新單曲「不簡單的歌」。主辦單位透露，2位歌手在創作的過程剛好接到新月沙灣海洋音樂祭的邀請，詢問有沒有合作演出的可能，讓兩人又驚又喜，認為是冥冥之中的安排。此曲首度公開，給足活動及粉絲滿滿的驚喜。

市長鄭朝方表示，海洋音樂祭不僅是竹北夏季最亮眼的城市盛事，因今年竹北市正邁向全國人口最多的縣轄市，活動更成為「竹北超越竹北」的第一部曲，以「一王二后」的卡司陣容，為後續活動鋪陳更多驚喜。其中，新歌首唱「不簡單的歌」與全新打造的「新月聽海天台」，就是送給市民的2大專屬禮物。同時呼應將於明年第1季完工的「新月聽海天台」新地標！

竹北新月沙灣海洋音樂祭卡司堅強，Faye詹雯婷等歌手接力演出。（竹北市公所提供）

Marz23熱力演出。（竹北市公所提供）

金曲歌后徐佳瑩在竹北新月沙灣海洋音樂祭演唱。（竹北市公所提供）

「2025新月沙灣海洋音樂祭—如歌‧月牙‧潮起沙洲」吸引逾萬人次在星光下滿足地聆賞。（竹北市公所提供）

竹北市公所編列900萬元經費，將打造簡約潔淨風格的「新月聽海天台」，明年第一季完工後，可望成為結合海景美學與打卡魅力的新地標！（竹北市公所提供）

