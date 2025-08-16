嗆要檢舉!高雄火鍋店遭女顧客指「有蚊子」 衛生局真的去查了

稽查人員未發現蒼蠅和病媒蚊的孳生源。（高雄市衛生局提供）

2025/08/16 22:37

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市武廟商圈1家餐飲店在社群平台貼出一則影音，1名女顧客不滿店內有蚊子，與店家發生爭執，並指要檢舉，店家無奈感嘆「餐飲業真的不輕鬆」，未料，高雄市衛生局今（16日）真的派員到店內稽查。

據店家貼出的爭執影片，女顧客說，跟店員反映有蚊子，但店員卻沒有處置，只是把門關起來而已，指作業場所是不能出現病媒蚊的，並搬出法規指會被罰3萬元，老闆娘回應沒有地方會都沒有蚊子，反問希望如何處置？要幫她打蚊子嗎？女顧客持續爭論，最後店家直接退款給女顧客，但女顧客仍氣憤不平並報警，但警察來了也只能安撫雙方的火氣。

後續女顧客上網給1星評論，但卻不提蚊子而改指有蒼蠅，並指該店漠視餐廳衛生，而網友幾乎是一面倒的挺店家，認為女顧客小題大作。

對此，高雄市衛生局食品衛生科長謝米枝表示，食品安全衛生管理法並沒有針對餐飲業有蚊子而有罰則，但若是有蒼蠅停留在食物上，則可能會被開罰。

衛生局今天派員前往該店查察，現場未見蒼蠅蹤跡。業者每週一次委請合格病媒公司消毒，有產品責任險，但未辦理食品業者登錄，已要求限期改善，屆期未改善將依食品安全衛生管理法裁罰3萬元至300萬元罰鍰。

衛生局人員同時發現，餐廳作業場所未有冷藏、冷凍庫溫度記錄、未有食品從業人員健康檢查報告等缺失，亦要求業者限期改善，屆期未改善可裁罰6萬元至2億元罰鍰。

此外，針對影片中消費者反映店內出現蚊子，衛生局現場亦查室內環境，並未發現積水容器，已提醒業者落實環境「巡、倒、清、刷」，避免病媒蚊孳生源。

衛生局人員前往餐廳廚房稽查環境衛生。（高雄市衛生局提供）

衛生局人員稽查環境衛生。（高雄市衛生局提供）

