金門中秋博狀元餅啟動 「威士忌博物館」爵士女伶歌聲中博手氣

店長Kingway（右）說，與工作夥伴希望把小酒館打造成一處優質的休閒據點。（記者吳正庭攝）

2025/08/16 22:18

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府推動年度民俗「中秋博狀元餅」正在全島展開，合作店家中一處隱身小巷的「威士忌博物館」，是1棟外觀低調的傳統老房子，即使找到入口，若非常客仍不得其門而入，客人形容它是「金門的斜角巷」，走進去才能感受如魔法般柳暗花明的驚喜。

這座號稱「威士忌博物館」的店家，是鬧中取靜的小酒館，以「XX飯店」為名，卻不是供人投宿的「飯店」，沿用老屋重建前作為旅人簡單休憩的小客棧，沒有華麗的外表，一樣可以讓旅人充分放鬆；當客人按下開關，入口處酒櫃如魔術般移動，造訪的旅人形容，彷彿電影《哈利波特》的斜角巷，這是驚喜、溫暖，充滿藍調、爵士樂的世界。

楊姓上班族說，小酒館隔音好，與門牆外靜謐的街道是截然不同的世界，隨著視線逐漸適應夢幻的燈光，一整面的威士忌與牆上巨型動物造型標本，滿足客人探索的好奇心。

7年級生的店長Kingway說，西方有生產麥芽威士忌酒的「艾雷島」，東方也有釀產白酒的「金門島」；他說，很多年輕人都能接受帶著「泥煤味」的威士忌，他也把一甲子底蘊的金門高粱酒，推廣給年輕飲者。

Kingway說，店內「粉紅計畫」推出背景設在1932年的電影《歡迎來到布達佩斯大飯店》同名酒品，並向爵士樂致敬，全場放送妮娜席蒙（Nina Simone）等12位經典爵士女伶的歌聲；希望客人9月8日起在店裡「博狀元餅」，也能接收到小酒館分享的不只有酒中乾坤，還有一些懷舊、故事、愜意。

「威士忌博物館」雖然空間不大，內部的擺設裝飾常令來客驚艷。（記者吳正庭攝）

在金門這座號稱「威士忌博物館」，裡面別有洞天，和一牆之外的街道是截然兩種不同世界。（記者吳正庭攝）

主人細心保留了原有牆面的火燒磚及馬背簷，成了別緻的「威士忌博物館」。（記者吳正庭攝）

「威士忌博物館」真正的入口就隱身在小巷中。（記者吳正庭攝）

