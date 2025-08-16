為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    金門中秋博狀元餅啟動 「威士忌博物館」爵士女伶歌聲中博手氣

    店長Kingway（右）說，與工作夥伴希望把小酒館打造成一處優質的休閒據點。（記者吳正庭攝）

    店長Kingway（右）說，與工作夥伴希望把小酒館打造成一處優質的休閒據點。（記者吳正庭攝）

    2025/08/16 22:18

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府推動年度民俗「中秋博狀元餅」正在全島展開，合作店家中一處隱身小巷的「威士忌博物館」，是1棟外觀低調的傳統老房子，即使找到入口，若非常客仍不得其門而入，客人形容它是「金門的斜角巷」，走進去才能感受如魔法般柳暗花明的驚喜。

    這座號稱「威士忌博物館」的店家，是鬧中取靜的小酒館，以「XX飯店」為名，卻不是供人投宿的「飯店」，沿用老屋重建前作為旅人簡單休憩的小客棧，沒有華麗的外表，一樣可以讓旅人充分放鬆；當客人按下開關，入口處酒櫃如魔術般移動，造訪的旅人形容，彷彿電影《哈利波特》的斜角巷，這是驚喜、溫暖，充滿藍調、爵士樂的世界。

    楊姓上班族說，小酒館隔音好，與門牆外靜謐的街道是截然不同的世界，隨著視線逐漸適應夢幻的燈光，一整面的威士忌與牆上巨型動物造型標本，滿足客人探索的好奇心。

    7年級生的店長Kingway說，西方有生產麥芽威士忌酒的「艾雷島」，東方也有釀產白酒的「金門島」；他說，很多年輕人都能接受帶著「泥煤味」的威士忌，他也把一甲子底蘊的金門高粱酒，推廣給年輕飲者。

    Kingway說，店內「粉紅計畫」推出背景設在1932年的電影《歡迎來到布達佩斯大飯店》同名酒品，並向爵士樂致敬，全場放送妮娜席蒙（Nina Simone）等12位經典爵士女伶的歌聲；希望客人9月8日起在店裡「博狀元餅」，也能接收到小酒館分享的不只有酒中乾坤，還有一些懷舊、故事、愜意。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    「威士忌博物館」雖然空間不大，內部的擺設裝飾常令來客驚艷。（記者吳正庭攝）

    「威士忌博物館」雖然空間不大，內部的擺設裝飾常令來客驚艷。（記者吳正庭攝）

    在金門這座號稱「威士忌博物館」，裡面別有洞天，和一牆之外的街道是截然兩種不同世界。（記者吳正庭攝）

    在金門這座號稱「威士忌博物館」，裡面別有洞天，和一牆之外的街道是截然兩種不同世界。（記者吳正庭攝）

    主人細心保留了原有牆面的火燒磚及馬背簷，成了別緻的「威士忌博物館」。（記者吳正庭攝）

    主人細心保留了原有牆面的火燒磚及馬背簷，成了別緻的「威士忌博物館」。（記者吳正庭攝）

    「威士忌博物館」真正的入口就隱身在小巷中。（記者吳正庭攝）

    「威士忌博物館」真正的入口就隱身在小巷中。（記者吳正庭攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播