政府媒合的災屋修繕 陳金德：力拚9月底前完工

佳里區公所、國土署媒合營造廠商免費災屋修繕。（公所提供）

2025/08/16 21:52

〔記者楊金城／台南報導〕行政院雲嘉南災後復原前進指揮所和台南市政府調集營造廠商持續推進協助屋損修繕，指揮官陳金德今天（16日）表示，丹娜絲颱風及七二八豪雨災後重建特別條例編列600億元特別預算已獲立法院通過，在屋損修繕工作，將力拚9月底前完成所有媒合的屋損修繕，以加速後續各項重建工作。

台南市府統計，至今受理屋損慰助金申請共有3萬7千戶，其中損壞達20平方公尺以上者約2.1萬戶，是中央協助媒合修繕對象，目前訪查約2萬戶的修繕拆除意願，除185戶申請拆除，其餘因已自行修繕、洽談民間廠商、無居住急迫、空屋、有特定屬意廠商，約1.7萬戶無需媒合修繕；登記媒合意願2920戶，接洽媒合中有2515戶，完成簽約348戶、施工中92戶、完工59戶，投入修繕廠商291家。

受災戶中有不少是低收入、中低收入戶、身障、獨居和經濟弱勢的邊緣戶，無力負擔修屋，包括後壁、鹽水、北門、學甲、七股、下營、新營、佳里等公所媒合企業與民間團體免費投入修繕行列，各部會和營造廠商更主動認養免費修屋，其中，中鼎集團投入1千萬無償認領40戶災屋修繕，鹽水區11家修繕廠商認養8戶修屋，今天又有台灣守善義工團協會媒合九舜營造免費幫弱勢民眾修繕，區長陳文琪感謝，現場慎重舉辦開工祭拜。

陳金德近日前往白河、下營、安南區和嘉義水上關心災屋免費修繕，肯定投入廠商都是獲得公共工程金質獎，不僅展現企業社會責任，也為受災居民注入重返家園的希望與動力；指揮所並將要求南市府加速完成剩餘受損房屋的訪查，強化媒合效率，對弱勢戶的協助，必要時建立「一戶一社工」專案協助。

在新營區，公所與高速公路局、協力廠商協助弱勢居民修繕家園，區長陳宏田說，災屋修繕不僅是房屋補強，更是生活重建與安全保障的重要一環，呼籲更多企業、社團與善心人士加入認養行列；市長黃偉哲指出，弱勢戶在最困難的時候，有人願意伸出援手，真的感覺很溫暖。

此外，經濟部協調9家家電業者捐贈930台冰箱、電視、洗衣機、風扇、電子鍋等各式生活家電、9家寢具業者捐出5288件物資，由地方政府直接送達受災戶。

