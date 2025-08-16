金門金湃節市集 史努比搶盡鋒頭

金門「金湃節市集」請來「史努比」擔任1日店長，大、小朋友爭相上前打招呼，造成市集大塞車。（記者吳正庭攝）

2025/08/16 21:47

〔記者吳正庭／金門報導〕金門昇恆昌金湖廣場「金湃節市集」今、明兩天設攤迎賓，結合美食餐車、風獅爺文化攤位、奇幻魔術秀，盼為金門觀光注入活力、創意，副縣長李文良也肯定多元化的市集，有助刺激買氣。首日安排「Snoopy史努比」擔任1日店長，果然掀起一股大、小朋友爭相合拍的旋風，市集大塞車。

金湖廣場經理劉雅均說，「金湃節市集」有近30個攤位，其中繪風獅爺、尋找風獅爺的文化攤位，完成任務可以分別獲得限量市集券、風獅爺購物袋；民眾憑當日消費發票，還可獲得限量市集折價券、金湃節賓果卡，連滿1條線可以參加抽獎、連滿2條線就能獲得500元商品抵用券，數量有限，不要錯過。

李文良與縣府觀光處長許績鑫、金湖鎮長陳文顧、代表會主席蔡乃靖及多位代表、里長都出席這場市集活動。

劉雅均說，金湖廣場在地經營10年，基於了解在地的需求，積極提供在地民眾和觀光客更多元的歡樂體驗及服務，「金湃節市集」就是希望結合金門特色文化、美食攤位、親子互動，提供1個「金澎湃」的市集內容，盼促進在地交流，也抓住「暑假的尾巴」，讓金湖廣場為大、小朋友留下歡樂的回憶。

「自造音樂」歌手在金湃節上與聽眾開心互動。（記者吳正庭攝）

金門昇恆昌金湖廣場「金湃節市集」上「桃樂絲」的繪作也十分吸引來客注意。（記者吳正庭攝）

金門昇恆昌金湖廣場連兩天推出「金湃節市集」。（記者吳正庭攝）

