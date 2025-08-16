屏東巧克力節週末登場 江宏傑甜蜜開箱巧克力精品館

2025/08/16 20:32

屏東巧克力節集結在地知名品牌與產品。（記者羅欣貞攝）

屏東巧克力名揚國際，精品館呈現各品牌與產品。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2025「巧遇幸福」屏東巧克力節，今（16）、明（17）日下午2點到7點在屏菸1936文化基地登場，首度推出的屏東巧克力精品館，集結世界級獎項得獎品牌作品，特別邀請桌球王子江宏傑與屏東縣長周春米一起開箱，推介屏東巧克力百變風味。

屏東縣可可種植風潮源自客家鄉鎮，目前面積約250至300公頃左右，佔全國約65％，種植面積最多，2017年起各在地品牌開始參加ICA世界巧克力大賽等國際競賽，至今已經累積了585面獎牌，揚名國際。

「屏東巧克力節」今在屏菸開幕，由屏東縣長周春米、行政院客委會主委古秀妃、桌球王子江宏傑等人共同為這場一年一度的可可盛會揭幕。

周春米表示，可可巧克力產業是近年來是屏東非常棒的黑金產業，台灣最好吃的巧克力就在屏東，兩天活動集結屏東所有最棒的巧克力店家，拿出真本事和民眾分享，更有精心規劃的精品巧克力館，歡迎大小朋友把握機會到屏菸挖寶。

江宏傑也表示，前兩年他參加過一個節目，是在介紹屏東的可可，所以他對屏東這塊土地是蠻熟悉的，對可可也很熟悉，出席巧克力節就是要介紹給大家知道，屏東的可可是非常非常棒的。

巧克力節有50家品牌業者展售，更規劃5場巧克力感官品評體驗，及推出3梯次巧克力小旅行，前往屏東可可巧克力園區、喜樂可可咖啡園及可可雅米巧克力工坊等特色莊園，另有金牌巧克力調飲秀、告白活動、可可知識補給站等，深度呈現屏東可可特色。

屏東可可品質佳。（記者羅欣貞攝）

屏東巧克力節今天開幕。（記者羅欣貞攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法