    首頁　>　生活

    彰化航空模型嘉年華 美俄戰機大拚場

    2025/08/16 19:57
    各式模型飛機大拚場。（圖由市公所提供）

    各式模型飛機大拚場。（圖由市公所提供）

    彰化市長林世賢（右）觀看模型飛機滑行起飛。（圖由市公所提供）

    彰化市長林世賢（右）觀看模型飛機滑行起飛。（圖由市公所提供）

    〔記者湯世名／彰化報導〕由看見彰化公益發展協會主辦的「無人機＆飛航教育親子學堂」活動，今天（16日）在員林市圓林園滯洪池公園登場，長達3.5公尺的大型模型戰鬥機繞行開場，以及小型無人機空中飛行，模型機靜態展示有美製F-22、F-16及俄製蘇愷、米格等戰機，堪稱是美俄戰機大拚場，還有台灣的F-104戰機，吸引500多名親子參與，寓教於樂、趣味橫生。

    彰化市長林世賢強調，近年來無人機產業快速崛起，應用遍及國防、物流、農業等領域，已有成為未來科技主流的趨勢；彰化憑藉精密製造與彈性生產優勢，正積極布局航空科技，迎向高附加價值發展。市公所與台大無人載具設計研發中心合作，舉辦了兩場無人機產業論壇，帶領中小企業深入了解無人機技術、軍民應用及龐大市場商機，彰化業者涵蓋馬達、電池模組、鏡頭、防震墊片、碳纖維與塑膠葉片等核心零組件，正積極轉型投入。

    彰化市公所看準全球無人機「非紅供應鏈」崛起，建立無人機聯盟平台，將在地模具、五金與精密加工業者整合進入供應體系後，成功接下新竹無人機業者首批1千台訂單，並打開後續逾10萬台的量產契機。

    林世賢強調，透過供應鏈平台，彰化傳產已不只是代工角色，而是參與關鍵零組件及技術鏈結的核心成員；未來結合本地深厚的機械、電子與模具能量，彰化正將逐漸躍升成為台灣無人機供應鍵的要角。

    無人機＆飛航教育親子學堂活動盛大登場。（圖由市公所提供）

    無人機＆飛航教育親子學堂活動盛大登場。（圖由市公所提供）

    
    
