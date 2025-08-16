颱風豪雨重創高雄那瑪夏 原民會勘災認購芒果送暖

中央原民會採購那瑪夏區芒果轉贈中南部文健站。（原民會提供）

2025/08/16 19:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院原民會主委曾智勇今前往高雄那瑪夏、茂林等原住民區勘災，除實地了解災情與需求，也將採購那瑪夏區芒果、轉贈文健站長者加菜；曾智勇指出，關懷不應只停留在慰問，更要化為實際行動與支持。

曾智勇Ljaucu‧Zingrur今前往高雄那瑪夏區及茂林區，勘察災後復原重建工程，實地了解災情與重建情況，並聽取地方族人意見與需求。

他也專程訪視族人的芒果園勘察農損，決定原民會將採購那瑪夏區芒果，協助當地農民並將芒果送進中南部各文健站，供長者加菜。

原民會說明，丹娜絲颱風、0728豪雨、楊柳颱風連番來襲，造成高雄那瑪夏區、瑪雅往達卡努瓦環鄉聯絡道，與茂林區多納溫泉聯絡道多處聯絡道路中斷，農作物受損，為避免族人所種植農特產品因路斷而滯銷，原民會第一時間與災區公所聯繫，並實地走訪農地、聆聽農友心聲，啟動購果計畫。

在那瑪夏購買的芒果後續會直接送進嘉義縣、高雄市、屏東縣、南投縣等受災縣市，估計有155處文健站的原住民族長者將受益；曾智勇認為，關懷不應只停留在慰問，更要化為實際行動與長遠支持，讓族人在面對天災挑戰時，能獲得最即時且實質的協助，同時也盼拋磚引玉，凝聚更多社會資源與力量，共同投入災區重建與產業振興。

原民會主委曾智勇前往高雄茂林區關心多納溫泉聯絡道3K+100處邊坡坍塌情況與重建方向。（原民會提供）

高市那瑪夏區長孔賢傑（右）向曾智勇說明災情。（原民會提供）

