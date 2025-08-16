百人齊聚立院反對核三重啟 學子喊：不希望活在核災焦慮中

台灣環境保護聯盟暨護台團體16日舉行「守護永續家園，拒絕核三延役」遊行，遊行隊伍抵達立法院群賢樓外進行宣講。（記者廖振輝攝）

2025/08/16 20:05

〔記者李文馨／台北報導〕核三重啟公投將在下週六（23日）登場，環保團體今天攜手本土在野政黨舉辦「816反對核三重啟遊行」，下午從台灣大學出發，行經自由廣場後，抵達立法院濟南路進行宣講，現場近百人齊聚，高喊「核三重啟不同意」、「非核家園再努力」。一名17歲學子說，他不希望未來生活在不知道哪一場地震會變成核災的焦慮中。

8月23日投票的全國性公民投票案第21案，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」年滿18歲、未受監護宣告且在中華民國繼續居住6個月以上的國民有公投投票權。

台灣綠黨社運部主任李春祥指出，民眾黨主席黃國昌在核三說明會上只瘋狂叫囂政治語言，甚至說要把核廢料打到地下3、5公里的結晶岩，全世界沒有任何一個國家實踐這個不成熟的構想；他也批評，企業家童子賢將內部成本外部化，企業賺錢卻將成本由社會承擔，這是不對的。

「台灣現在的社會氣氛適合討論重大能源決策嗎？」台灣基進秘書長吳欣岱指出，台灣正在經歷近年充滿對立的罷免活動，質疑此時決定可能淪為比大小的義氣之爭。她直言，民眾黨在此時推出核三重啟公投，政治操作非常惡毒，公投不再討論專業，而是政治規劃，包含藍白合作與否、新北市長選舉，這也讓她替屏東感到心疼。

17歲暖暖蛇青少年共學團成員張璿糧說，他不希望自己的未來生活在恐懼之中，生活在不知道哪一場地震會變成核災的焦慮中，他不希望他們這群世代長大後，面對核災只有遺忘或是接受的選擇。

小民參政歐巴桑聯盟代表說，黃國昌這些人只是拿孩子當作冒險賭注的工具，為了他自己的政治算計，作為媽媽，她一定要說：「孩子的未來，不是你們可以拿來賭的政治籌碼」，呼籲民眾在8月23日公投投下不同意票。

民進黨團則派書記長陳培瑜到場，她宣講強調，民進黨的立場沒有改變，在核安、核廢沒有解決，社會共識沒有達成最大共識之前，就必須投下不同意票。她也說，綠能轉型是全世界的趨勢，而藍白陣營對此視而不見，他們不斷造謠，讓許多在綠能轉型中努力的朋友們感到心灰意冷。

反對核三重啟遊行包含台灣環境保護聯盟、綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、時代力量、野薑花公民協會、台灣北社、台灣教師聯盟、綠色公民行動聯盟、台灣親子共學教育促進會等多個環團與小黨。

