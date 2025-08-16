「做16歲」古禮結合Z世代創意 台南少年夢想舞台大爆發

「十六歲正青春藝術節」第二波活動登場，台南文化中心廣場成了青春專屬舞台。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南文化中心「十六歲正青春藝術節」第二波活動今（16）日熱鬧登場，戶外市集暨演出揭開序幕，現場聚集年輕活力與創意氛圍。文化中心廣場搖身一變，成了青春專屬舞台，從市集、表演到體驗活動，吸引大小朋友同樂。

市長黃偉哲到場加油，他說，台南傳統「做16歲」成年禮，象徵邁向承擔責任的重要時刻，這次活動把古禮結合Z世代創意，不僅延續文化，也讓青春展現新火花。台南7月以來歷經颱風、豪雨，希望藉由藝術節，帶給市民更多快樂，也邀請大家把握夏天尾聲，感受青春藝文能量。

重頭戲「16未來式：青春小劇場市集」今、明兩天下午登場，以「十六歲的蛻變」為核心，打造火力全開的主題市集。獲日本GOOD DESIGN AWARD的艸非火團隊設計「轉大人成年門」，象徵勇敢跨入新階段，現場更有台南女中合唱團、海fun街頭馬戲等團隊帶來連番演出，氣氛熱烈。

限定活動同樣吸睛。知名插畫家小虎day by ericoco設計專屬成年禮香火袋，只要加入「台南藝友」或使用文化幣，就有機會免費帶走。符合資格的16歲青少年，完成成年禮儀式可獲限量「Real Me自拍鏡」與表情貼紙，並能在數十面凸面鏡裝置前盡情展現自我，玩出最真實的青春姿態。

除了戶外活動，青少年劇場《Authentic》在文化中心原生劇場登場；第一藝廊則展出浮游人《往山裡去，從心回來》特展，展期至8月24日。明（17）日另有「大自然刮畫體驗工作坊」，以及楊富閔、A ray等藝文講座，從體驗到思考，讓青春藝術節更添多元風貌。

「十六歲正青春藝術節」今鬧登場。（台南市府提供）

