為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰化百年老店貓鼠麵8/17起開放內用 市長林世賢摩拳擦掌搶頭香

    2025/08/16 19:49
    有104年歷史的貓鼠麵，將於明天重新開放內用。（資料照）

    有104年歷史的貓鼠麵，將於明天重新開放內用。（資料照）

    貓鼠麵的招牌三寶麵，裡頭有手工雞捲、香菇丸與燕丸。（資料照）

    貓鼠麵的招牌三寶麵，裡頭有手工雞捲、香菇丸與燕丸。（資料照）

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市陳稜路有104年歷史的知名小吃「貓鼠麵」，在暫停內用1年半之後，終於要重新開放內用了，市長林世賢今天（16日）特地上門致賀，他在得知店家確定於明天（17日）重新開放內用後，當場表示明天一定要來「搶頭香」，不少老饕也都相揪要來大啖雞捲、香菇丸、手工燕丸這個招牌「三寶麵」。

    貓鼠麵去年3月停止內用，只提供冷凍品外賣，不少老顧客1年多來頻頻詢問「何時再開放內用」，店家評估多時，為了帶給大家更溫馨的用餐體驗，決定重新開放內用，店面重新粉刷、桌椅翻新，以全新面貌與大家重逢。

    市長林世賢一度以為貓鼠麵今天中午就要開放內用，立即更改行程上門要「搶頭香」，但店家表示17日才會正式重新開放內用，林世賢先向店家祝福重新開幕，「百年老店、風華再現」，林世賢並表示明天要來搶頭香。

    彰化市陳稜路上的「貓鼠麵」創立於1921年，店名來自第一代老闆陳木榮，因為生肖屬鼠，加上身形瘦小，熟客直接用台語稱呼「老鼠仔」，由於台語發音與中文「貓鼠」相近，後來店名就直接叫做「貓鼠麵」，也是「彰化小吃三寶」之一，另外兩樣是肉圓與爌肉飯。貓鼠麵湯頭鮮甜，配上雞捲、香菇丸、手工燕丸，就是招牌的「三寶麵」，前總統蔡英文就曾到訪用餐，對於餐點讚不絕口。

    彰化市長林世賢（右1）今天向貓鼠麵店家恭賀重新開放內用。（圖由林世賢提供）

    彰化市長林世賢（右1）今天向貓鼠麵店家恭賀重新開放內用。（圖由林世賢提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播