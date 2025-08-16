彰化百年老店貓鼠麵8/17起開放內用 市長林世賢摩拳擦掌搶頭香

2025/08/16 19:49

有104年歷史的貓鼠麵，將於明天重新開放內用。（資料照）

貓鼠麵的招牌三寶麵，裡頭有手工雞捲、香菇丸與燕丸。（資料照）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市陳稜路有104年歷史的知名小吃「貓鼠麵」，在暫停內用1年半之後，終於要重新開放內用了，市長林世賢今天（16日）特地上門致賀，他在得知店家確定於明天（17日）重新開放內用後，當場表示明天一定要來「搶頭香」，不少老饕也都相揪要來大啖雞捲、香菇丸、手工燕丸這個招牌「三寶麵」。

貓鼠麵去年3月停止內用，只提供冷凍品外賣，不少老顧客1年多來頻頻詢問「何時再開放內用」，店家評估多時，為了帶給大家更溫馨的用餐體驗，決定重新開放內用，店面重新粉刷、桌椅翻新，以全新面貌與大家重逢。

市長林世賢一度以為貓鼠麵今天中午就要開放內用，立即更改行程上門要「搶頭香」，但店家表示17日才會正式重新開放內用，林世賢先向店家祝福重新開幕，「百年老店、風華再現」，林世賢並表示明天要來搶頭香。

彰化市陳稜路上的「貓鼠麵」創立於1921年，店名來自第一代老闆陳木榮，因為生肖屬鼠，加上身形瘦小，熟客直接用台語稱呼「老鼠仔」，由於台語發音與中文「貓鼠」相近，後來店名就直接叫做「貓鼠麵」，也是「彰化小吃三寶」之一，另外兩樣是肉圓與爌肉飯。貓鼠麵湯頭鮮甜，配上雞捲、香菇丸、手工燕丸，就是招牌的「三寶麵」，前總統蔡英文就曾到訪用餐，對於餐點讚不絕口。

彰化市長林世賢（右1）今天向貓鼠麵店家恭賀重新開放內用。（圖由林世賢提供）

