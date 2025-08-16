雨區北移 大雷雨炸嘉義、台南
氣象署對嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間到晚間7點45分。（擷取自氣象署官網）
陳定瑜／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署晚間對嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間到晚間7點45分，提醒慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
示警區域：
嘉義縣水上鄉、中埔鄉、大埔鄉。
台南市新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、大內區、學甲區、善化區、玉井區、楠西區。
