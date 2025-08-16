為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雨區北移 大雷雨炸嘉義、台南

    氣象署對嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間到晚間7點45分。（擷取自氣象署官網）

    氣象署對嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間到晚間7點45分。（擷取自氣象署官網）

    2025/08/16 19:14

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署晚間對嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間到晚間7點45分，提醒慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

    示警區域：

    嘉義縣水上鄉、中埔鄉、大埔鄉。

    台南市新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、大內區、學甲區、善化區、玉井區、楠西區。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播