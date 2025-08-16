雨區北移 大雷雨炸嘉義、台南

氣象署對嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間到晚間7點45分。（擷取自氣象署官網）

2025/08/16 19:14

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署晚間對嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間到晚間7點45分，提醒慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

示警區域：

嘉義縣水上鄉、中埔鄉、大埔鄉。

台南市新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、大內區、學甲區、善化區、玉井區、楠西區。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法