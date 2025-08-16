捷報！地科奧賽台灣勇奪3金1銀 國際排名第2

台灣代表團（左起包程宥、姚亦耕、莊定祐、何海銘）參加2025年第18屆國際地球科學奧林匹亞競賽，拿下3金1銀佳績。（教育部提供）

2025/08/16 19:07

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部今（16日）發布捷報，台灣學生組代表團參加今年由中國舉辦的國際地球科學奧林匹亞競賽，在34個國家、111名參賽學生中，台灣拿下3金1銀及國家團隊野外考察1金1銀1銅佳績，國際排名第2名（以學生競賽總成績計算），表現亮眼。

個人賽事方面，代表我國參賽的4名學生中，3名金牌分別為：建國高中學生姚亦耕（個人排名第1名）、台南一中學生莊定祐（第4名）及私立薇閣高中學生何海銘（第12名）；花蓮高中學生包程宥（第18名）獲銀牌。

今年地科奧賽代表團由台灣師範大學教授葉孟宛等10多名教授、學者組成輔導團隊負責培訓，經全國初選、選訓決賽營、國家代表隊選拔營等階段，從全國90校510名學生中，選出4人赴中國出征，在8月8日至16日參加競賽，大會今日公布成績並舉行閉幕典禮。惜因主辦方為對岸，我代表團在頒獎台上僅能舉起梅花旗而非國旗。

國教署表示，我國自2007年起參加國際地科奧賽，歷屆代表團的國際排名都在1到4名之間，共計拿下52金、26銀、3銅；國際奧賽獲獎牌者，可保送大學該參賽領域的學系，或推薦入大學各學系，並獎勵金牌20萬元、銀牌10萬元及銅牌5萬元獎學金。

