    首頁　>　生活

    光碟機絕跡？家長傻眼市長獎合影照送「光碟」 台中市府急補救

    獲市長獎畢業生與盧秀燕合影後拿到光碟留存，家長傻眼「誰家還有光碟機」。（民眾提供）

    2025/08/16 19:21

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市每年會安排國高中及國小市長獎畢業生，與市長合影，今年全市有逾8000名畢業生受邀與盧秀燕合影留念。有家長反映，拍完照後竟收到「照片光碟」當場傻眼，「現在誰家還有光碟機」，批跟不上時代，便宜行事；昨日教育局回應是考量雲端下載有時效限制與保護個資，今則改口稱將再發送QR Code下載連結，方便家長及學生以手機、平板或電腦直接取得電子檔照片。

    教育局今表示，日前市府已發送實體照片及電子檔光碟給每位受獎學生，為進一步便利受奬學生更永久保存紀念榮譽時刻，已請廠商轉製照片QR code，預計7個工作日完成製作後交由學校發送給受獎生。

    教育局提醒，QR code有使用期限，必須在2026年7月底前完成下載，希望透過多元的照片儲存工具，能增加紀念價值，留住回憶；後續家長或學生若遇有檔案下載問題，可電洽惠文高中學務處（22503928轉731），或email至clh356@mail3.hwsh.tc.edu.tw，將給予協助。

    教育局也說感謝市民寶貴意見，未來將持續採用更符合數位趨勢的作法，讓教育活動的紀錄與分享更加便利。

