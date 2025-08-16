聖功女中音樂會管弦樂團大秀才藝 天使媽媽合唱組曲勾回憶

聖功女中管弦樂團曾歷經規模縮小及疫情影響，今天公開演奏再出發。（聖功女中提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕聖功女中目前仍是南部地區唯一一所純女子學校，不招收男生。今（16）日在云和館舉辦新生家長會，校園音樂會接力登場，主題「溫暖、光明、喜悅」為炎熱夏日帶來清新樂章。

特別的是，聖功管弦樂團的復甦歷程。多年前成立的管弦樂團曾因規模縮小成打擊樂團、後續又受COVID-19疫情影響而暫停活動；直至113學年度，校方擴編恢復管弦樂團，由陳鵬與洪婉綺老師指導。雖僅成軍1年，團員仍克服時間限制，利用社團及週末練習，演奏出精采曲目：《Into the Joy of Spring》、《威風凜凜第一號進行曲》、《拉黛斯基進行曲》等。鼓聲、鋼琴與弦樂交織，悠揚旋律展現活力與優雅，令現場家長驚豔。

合唱團也展現高水準，由蘇屹老師指導，團員演唱《Jubilate》、《For the Beauty of the Earth》、《The Seal Lullaby》及《寫在天空的詩》，清亮歌聲如天使般穿透人心，讓與會者沉浸在樂音世界。

壓軸的天使媽媽合唱團帶來充滿趣味的懷舊組曲《愛上美人的笑》，串聯《愛江山更愛美人》、《流水年華》、《愛情》及《一見你就笑》。開口瞬間便勾起家長美好回憶，曲風活潑又生動，現場笑聲與掌聲不斷，氣氛溫馨又歡樂。

