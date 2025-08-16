北市科技執法127萬件「5成不舉發」 將強化人工覆核

北市近3年科技執法共127萬多件，人工覆核後高達58萬餘件「不舉發」，比例近5成，被審計報告點出檢討。（資料照）

2025/08/16 18:59

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市近3年科技執法共127萬多件，人工覆核後高達58萬餘件「不舉發」，比例近5成。審計報告指出，警察局未列管不舉發原因，且其他進行舉發的案件，並未有明確判斷基準，不同人員審核出現不同結果。北市交通大隊指出，不舉發案件原因多屬執行公務，以及事故車、故障車、閃避他車、配合警察義交指揮，或是道路施工及交通工程不當等。

依據北市科技執法案件舉發流程，科技執法設備自動辨識違規行為，並記錄違規時間及違規影像資料自動傳送至後端平（違規E化系統），由員警於後端平台審核案件，檢視違規日期、時間、地點、車牌號碼、車別、廠牌等是否正確，採證影像是否符合告發要件，於確認資訊無誤後，於後端平台辦理舉發作業，並傳送案件進行入案、製單及寄送程序；若採證影像不符合告發要件則不舉發。

審計報告指出，2022至2024年9月底，科技執法共合計127萬多件，經過警察局審核，不舉發數量共有58萬多件，占科技執法設備自動辨識違規案件45.42％，不舉發比率近5成。

此外，因警察局舉發審核科技執法辨識違規案件違規E化系統無欄位可記錄列管不舉發原因，無法就不舉發原因統計分類並研析，對於不舉發的違規案件沒有相關分析，有待檢討。

報告也點出，警局科技執法辨識案件舉發流程，由承辦員警自行檢視科技執法設備辨識違規影像紀錄採證情形，但舉發與否要件，因未明確規範判斷基準，且審核、入案等程序未有相關覆核程序，易發生如救護車、消防車等執行公務未禮讓行人等雷同違規情事，因不同人員審核而舉發結果相異。

交通大隊指出，科技執法不舉發案件之原因，多屬執行公務、違規屬實惟舉發具爭議，如事故車、故障車、閃避他車、配合警察義交指揮、道路施工及交通工程不當等；今年1至7月，科技執法舉發計38萬5807件、不舉發計12萬3904件，佔比32.1%，已顯著下降。

交通大隊表示，將持續加強案件審認機制，維護執法品質及公信力；針對員警審核案件，強化主管覆核及分局查核機制，並要求各單位應指派法律素養及資經歷豐富的績優員警擔任審核人員。

