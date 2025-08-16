台南後壁表揚14位「晶鑽爸爸」、14對鑽石婚楷模

後壁區「晶鑽爸爸」由家人陪著走紅毯、過拱門，喜氣洋洋。（後壁區公所提供）

2025/08/16 19:08

〔記者楊金城／台南報導〕因風災、雨災攪局，父親節雖然過了，台南後壁區公所今天（16日）在後壁國小舉辦父親節感恩活動，表揚14位「晶鑽爸爸」模範父親及14對結婚60年的鑽石婚楷模，區長李至彬及各界代表獻上祝福，得獎人在家人陪伴下上台領獎，開心不已。

表揚活動由侯伯社區土風舞表演熱鬧開幕，菁豐社區千歲團再以「內山姑娘要出嫁」帶領晶鑽爸爸及鑽石婚夫妻走紅毯、過拱門，氣氛喜氣洋洋，讓人有像「再結一次婚」的感動。

李至彬代表市長黃偉哲致贈火鶴花束，祝福模範父親、鑽石婚伉儷們身體健康，一切「攏乎好」。得獎者也獲立委、議員等致贈賀匾祝福。李至彬說，父親在家中不僅是支柱，更在教育、工作和社會上有所貢獻，鑽石婚夫妻牽手一甲子更是難能可貴，代表著幸福；都是家庭、社會穩定的力量。

後壁區14位晶鑽爸爸有黃振福、廖玉林、何來法、蕭順和、莊耀文、呂順銘、林天如、黃聰振、陳慾源、陳義成、黃八、周志遠、王德清、王榮東。其中以黃振福88歲最高齡，並由頂安里林天如代表後壁獲選台南市模範父親。

平均82歲的14對鑽石婚楷模有廖惠監和呂金鑾、廖聰信和廖林素淵、林睦鄉和林廖貴蘭、任樹林和任楊只、楊哲雄和李春霞、鄭祥鄭和賴金治、趙啓男和趙徐玉、陳友川和陳蕭素香、蕭田和賴雀、周宜昌和周林彩英、莊朝波和莊林噴、徐清龍和徐黃月春、徐崇惠和徐陳燕、廖春煌和黃美津。

後壁區表揚14位「晶鑽爸爸」模範父親。（後壁區公所提供）

結婚60年的鑽石婚楷模獲後壁區公所表揚。（後壁區公所提供）

