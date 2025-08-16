為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南後壁表揚14位「晶鑽爸爸」、14對鑽石婚楷模

    後壁區「晶鑽爸爸」由家人陪著走紅毯、過拱門，喜氣洋洋。（後壁區公所提供）

    後壁區「晶鑽爸爸」由家人陪著走紅毯、過拱門，喜氣洋洋。（後壁區公所提供）

    2025/08/16 19:08

    〔記者楊金城／台南報導〕因風災、雨災攪局，父親節雖然過了，台南後壁區公所今天（16日）在後壁國小舉辦父親節感恩活動，表揚14位「晶鑽爸爸」模範父親及14對結婚60年的鑽石婚楷模，區長李至彬及各界代表獻上祝福，得獎人在家人陪伴下上台領獎，開心不已。

    表揚活動由侯伯社區土風舞表演熱鬧開幕，菁豐社區千歲團再以「內山姑娘要出嫁」帶領晶鑽爸爸及鑽石婚夫妻走紅毯、過拱門，氣氛喜氣洋洋，讓人有像「再結一次婚」的感動。

    李至彬代表市長黃偉哲致贈火鶴花束，祝福模範父親、鑽石婚伉儷們身體健康，一切「攏乎好」。得獎者也獲立委、議員等致贈賀匾祝福。李至彬說，父親在家中不僅是支柱，更在教育、工作和社會上有所貢獻，鑽石婚夫妻牽手一甲子更是難能可貴，代表著幸福；都是家庭、社會穩定的力量。

    後壁區14位晶鑽爸爸有黃振福、廖玉林、何來法、蕭順和、莊耀文、呂順銘、林天如、黃聰振、陳慾源、陳義成、黃八、周志遠、王德清、王榮東。其中以黃振福88歲最高齡，並由頂安里林天如代表後壁獲選台南市模範父親。

    平均82歲的14對鑽石婚楷模有廖惠監和呂金鑾、廖聰信和廖林素淵、林睦鄉和林廖貴蘭、任樹林和任楊只、楊哲雄和李春霞、鄭祥鄭和賴金治、趙啓男和趙徐玉、陳友川和陳蕭素香、蕭田和賴雀、周宜昌和周林彩英、莊朝波和莊林噴、徐清龍和徐黃月春、徐崇惠和徐陳燕、廖春煌和黃美津。

    後壁區表揚14位「晶鑽爸爸」模範父親。（後壁區公所提供）

    後壁區表揚14位「晶鑽爸爸」模範父親。（後壁區公所提供）

    結婚60年的鑽石婚楷模獲後壁區公所表揚。（後壁區公所提供）

    結婚60年的鑽石婚楷模獲後壁區公所表揚。（後壁區公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播