嘉縣滯洪池光電板、浮台非法暫存場 彭啓明：限期業者19日前改善

光電案場業者今持續派工清除廢棄光電板、浮台等事業廢棄物。（記者王善嬿攝）

2025/08/16 18:35

〔記者王善嬿／嘉義報導〕環境部「災後復原南部辦公室」今下午揭牌，將協助嘉義縣市、台南市政府加速丹娜絲颱風等災後事業廢棄物、環境清理等作業。環境部長彭啓明今巡檢新庄滯洪池暫存場，他說，該間廠商承租新庄滯洪池、鹿草荷苞嶼滯洪池農地，非法暫存光電板、浮台等事業廢棄物，已依違反廢棄物清理法，各開罰300萬元，並要求業者19日前限期改善，如仍未改善一定罰。

彭啓明今表示，加強損壞光電板清運、完成石綿瓦清運、協助民眾清理廢棄物為南部辦公室3大目標，其中廢棄光電板、浮台是否造成環境污染，受民眾關注，已連續針對滯洪池水質檢測3次，沒有重金屬也無污染。日前有民眾發現新庄滯洪池暫存場浮台流出紅棕色液體，經檢測未檢出油質，雖驗出微量的砷與略高的化學需氧量，是因溪洲村土質含有砷、腐植質。

至於石綿瓦清理，彭啓明說，嘉南地區預計清理近7千公噸石綿瓦，目前受損房屋的石綿瓦約2至3個月可清除，部分民宅產權複雜，或民宅早已無人居住，無法立即汰換石綿瓦，需約半年完成清除。

至於嘉縣2間廠商非法承租農地暫存事業廢棄物，彭啓明說，已各開罰300萬元，其中布袋新塭滯洪池暫存場幾乎已清除完成。

他表示，南部辦公室至少會運作半年，目前規劃進駐4人，結合中央與地方力量加速復原，妥善解決石綿瓦問題，並協助光電場重建。

環境部「災後復原南部辦公室」今天在嘉義縣環保局一樓揭牌。（記者王善嬿攝）

環境部長彭啓明（左二）今巡檢滯洪池暫存場，了解業者清除進度。（記者王善嬿攝）

義竹新庄滯洪池暫存場，還放有大量浮台等事業廢棄物，嘉縣環保局已開罰300萬元，要求業者19日前改善。（記者王善嬿攝）

