重返數碼寶貝世界！22座沙雕、6座光雕 新北八里重磅登場

2025/08/16 18:24

新北市「八里城市沙雕展」今開展，攜手經典動畫《數碼寶貝》，以「被選召的孩子們」為主題。（記者羅國嘉攝）

新北市「八里城市沙雕展」今開展，攜手經典動畫《數碼寶貝》，以「被選召的孩子們」為主題。（記者羅國嘉攝）

新北市「八里城市沙雕展」今開展，攜手經典動畫《數碼寶貝》，以「被選召的孩子們」為主題。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市「八里城市沙雕展」今（16）日於八里左岸公園開展，展期自即日起至10月12日，長達58天。今年展覽攜手經典動畫《數碼寶貝》，以「被選召的孩子們」為主題，規劃4大章節22座沙雕與6座光雕裝置，並加入數位互動遊戲，讓民眾透過心理測驗尋找專屬夥伴，完成任務還可於假日下午2時起兌換限量好禮。

新北市副市長陳純敬表示，八里左岸經過多年規劃與環境改造，已成為北台灣具代表性的濱水休憩廊帶。今年沙雕展邁入第8屆，導入全球知名IP《數碼寶貝》，不僅讓藝術貼近大眾，也預期吸引全國遊客造訪，帶動觀光人潮與周邊產業發展，創造藝文與經濟雙贏。

高灘地工程管理處長黃裕斌指出，今年展覽分為「創始之地」、「徽章試煉」、「成長試煉」及「究極對決」四大章節，並首度加入數位互動遊戲，讓民眾透過心理測驗尋找專屬夥伴，體驗進化挑戰，完成任務還可於假日下午2時起兌換限量好禮。

此外，今年也推出「沙雕師工作坊」，邀請8至15歲青少年親手創作沙雕；並與八里左岸觀光協會及旅宿業者合作，提供多項優惠方案。8月23日起更將發放「新北幣」，結合在地觀光資源，帶來更完整的旅遊體驗。活動詳情請參閱官網「優惠店家專區」或搜尋「新北水漾」粉絲專頁。

議員鄭宇恩表示，去年成功爭取舉辦「小小沙雕師」廣受好評，今年特別延續辦理「沙雕師工作坊」，活動結合八里沙雕，不僅能欣賞作品，更能讓孩子實際動手參與，培養創意與動手能力，讓活動更具體驗性與教育價值。

新北市「八里城市沙雕展」今開展，攜手經典動畫《數碼寶貝》，以「被選召的孩子們」為主題。（記者羅國嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法