週日高溫飆36度 中南部午後防大雨

週日高溫炎熱，中午前後紫外線偏強。（資料照）

2025/08/16 20:04

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象署指出，週日（17日）整體感受上高溫炎熱，高溫約36度，另因南方雲系北移，各地區午後降雨範圍擴大，中部山區與南部地區雨勢較明顯，外出請注意午後天氣變化。

中央氣象署預報，週日東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、東北部亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後降雨區域相較於今日擴大、局部雨勢亦較明顯，預計在新竹以南地區及東部山區有局部短暫雷陣雨，其中在中部山區有局部大雨，南部地區有局部短延時豪雨發生的機率。

氣溫方面，東半部高溫約31至33度，西半部普遍可以來到34至35度，尤其桃園以北地區及中南部近山區有36度左右高溫，感受高溫炎熱，中午前後紫外線偏強，外出請注意做好防曬並多補充水分。

離島天氣，澎湖、金門、馬祖為晴時多雲；澎湖氣溫27至31度，金門27至31度，馬祖27至30度。

天氣風險公司指出，下週一、週二受到低壓帶影響，整體大氣狀況比較不穩定一些，風向則是偏南風為主，午後雷雨將會更加明顯，有局部大雷雨出現的可能性，外出時要記得攜帶雨具，並且避免前往危險地區活動。

紫外線指數部分，各縣市皆達過量級，外出請注意防曬。

空氣品質方面，17日環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，污染物稍易累積。宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

週日東半部高溫約31至33度，西半部普遍可來到34至35度。（擷取自中央氣象署網站）

週日各縣市紫外線指數皆達過量級，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，週日宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

