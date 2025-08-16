超熱！北市逾半公車站沒候車亭 民眾酷夏等車夢魘

台北市有近兩千個公車站無候車亭，民眾反映高溫難耐、下雨不方便。（記者甘孟霖攝）

2025/08/16 18:04

〔記者甘孟霖／台北報導〕近年極端氣候頻發，台北市夏季溫度屢創新高，若公車站沒設置候車亭遮陽，候車會成為苦差事。據統計，北市目前3401個公車站位，當中僅有1456個設有候車亭（占不到半數），提供民眾候車時遮陽避雨。公共運輸處表示，接獲民眾反映、配合人行道拓寬時，會適時辦理會勘會勘，評估是否設置候車亭。

台北市共有3401站公車站，目前累計設置1456站候車亭，提供民眾等車時遮陽避雨、並提供公車服務資訊跑馬燈等服務。台北市議員詹為元表示，有許多民眾都向他表示，在酷暑之下沒有候車亭，民眾只得撐傘苦等，甚至擠在陰影處；如果遇到下雨時，更可能全身濕透無奈，尤其對於長者、孩童、孕婦或是身障族群來說，這樣的環境不夠友善與安全。

他指出，候車亭能不能增設，除了硬體空間限制，也常因人為因素而卡關。根據現行規範，僅有人行道「淨寬1.5公尺以上」才能設置候車亭；而若站位設於私人土地，則需取得地主書面同意。實務上最常見且最難解的情況是，即便人行道空間足夠，只要後方店家反映「擋到招牌、影響門面」，就無法設置候車亭，這類「店家意見卡關」的案例，往往讓居民期待落空。

他說，雖目前市府仍有再增設候車亭的規劃，不過多半是在人行道拓寬工程時順便規劃新候車亭，他認為這樣的做法速度還是太慢，無法及時回應氣候變遷下的迫切需求。

公車族林先生也說，台北市的夏天不僅高溫炎熱，還常常有午後雷陣雨，沒有候車亭的遮蔽有時候真的很不方便，尤其許多公車族又都是長輩，禁不起太長時間的曝曬，希望候車亭數量能夠再增加，也比較便民。

公運處智慧運輸科長張耿禎表示，候車亭設置條件為人行道寬度達2公尺以上，須足夠其他用路人及身障民眾通行，先前曾碰過人行道不夠寬或底下有管線而無法設置；公運處會於接獲民眾反映，或配合人行道拓寬時，適時辦理現場會勘評估是否設置候車亭。

