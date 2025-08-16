為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南海風生活節登場 黃金海岸聽音樂、逛市集超chill

    許多親子檔趁著近傍晚時分來到黃金海岸，聽音樂、逛市集，感受海風輕拂。（記者王姝琇攝）

    許多親子檔趁著近傍晚時分來到黃金海岸，聽音樂、逛市集，感受海風輕拂。（記者王姝琇攝）

    2025/08/16 17:53

    〔記者王姝琇／台南報導〕海洋委員會海洋保育署與台南市觀旅局合辦「2025海風生活節」，今天起一連2天在黃金海岸熱鬧登場，透過美食文創市集、親子海洋劇場等，引領民眾認識海洋、親近海洋到實踐護海行動，午後時分大批人潮湧入。

    每年暑假最受期待的親子活動「海風生活節」於16、17日在黃金海岸船屋帶來豐富內容，現場除了美食文創市集、親子海洋劇場、藝文表演及馬戲表演，今天開幕活動民眾熱情排隊領取50元市集券，及打卡贈禮、限量香氛擴香石等小禮。許多親子檔趁著近傍晚時分來到黃金海岸，聽音樂、逛市集，感受海風輕拂。

    觀旅局長林國華提到，活動規劃2場海循環再生手作體驗，「海循DIY-在海上散步」引導使用牡蠣殼、枯葉、果實、保麗龍等海洋廢棄物，帶領思考如果沒有船，人們可以如何「在海上移動或生活」，進而做出「可漂浮的空間」；「海循 DIY-漂泊與重生」則使用漂流木觀察木紋裡，思考它在海上漂流的過程，反思我們與海洋間的關係，做出重獲新生的小船。

    台南市長黃偉哲說，活動邀請了許多長期深耕於海洋教育與生態永續領域的專業單位共同參與，透過「海洋保育教育市集」推廣海洋保育理念，在現場透過互動展示、環境教育遊戲、永續產品推廣，及實作體驗，帶領民眾從不同角度認識海洋、了解海洋生態議題，並落實永續行動，讓海洋保育的理念向下扎根、向外擴散，凝聚全民守護海洋的共識與行動力。

    2025海風生活節今天開幕，午後吸引人潮湧入。（記者王姝琇攝）

    2025海風生活節今天開幕，午後吸引人潮湧入。（記者王姝琇攝）

    活動透過規劃「海洋保育教育市集」推廣海洋保育理念，兼具教育性與娛樂性。（記者王姝琇攝）

    活動透過規劃「海洋保育教育市集」推廣海洋保育理念,兼具教育性與娛樂性。（記者王姝琇攝）

    台南市長黃偉哲走逛「2025海風生活節」市集攤位。（記者王姝琇攝）

    台南市長黃偉哲走逛「2025海風生活節」市集攤位。（記者王姝琇攝）

    2025海風生活節16、17日在黃金海岸熱鬧登場。（記者王姝琇攝）

    2025海風生活節16、17日在黃金海岸熱鬧登場。（記者王姝琇攝）

