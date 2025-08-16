72歲長者也來了! 高雄大型徵才破千人、媒合率52％ 下場9/20舉辦

苓雅運動中心的大型徵才活動，吸引逾千人求職。（高雄市勞工局提供）

2025/08/16 17:39

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市勞工局今（16日）在苓雅運動中心舉辦大型徵才活動，共有51家廠商設攤求才，吸引逾1100人投遞履歷，初步媒合率約52%，包括72歲長者、52歲再就業婦女都前往求職，而下一場9月20日在福誠高中舉辦。

勞工局指出，今天徵才現場包含科技製造業、餐飲旅宿業、批發零售業及支援服務業等產業，提供儲備幹部、工程師、門市銷售專員、餐飲服務人員、技術員及作業員等多項職缺，整場超過1100人前來求職，其中以鴻海精密、寒軒飯店、大樹藥局及亞尼克菓子等企業，最受求職者青睞。

大學剛畢業的23歲歐小姐覺得現場廠商多元、職缺多樣，希望藉由諮詢與現場面試，找到屬意的工作。72歲的梁先生曾從事18年保全，得知勞工局有55Plus就業獎勵措施後，更樂於投入勞動市場貢獻己力，希望能投入旅宿業。30歲許先生則嚮往科技業，特別鎖定AI人工智慧相關職缺。52歲的葉小姐曾因家庭因素離開職場，擁有領隊證照的她，希望透過婦女再就業計畫，尋找彈性、兼職的旅遊業職缺。

勞工局局長江健興強調，徵才活動現場設置有「就業促進措施」諮詢攤位，協助符合資格求職者運用相關獎勵方案，也提供「CPAS職業適性診斷測驗」諮詢專區，可透過專業顧問進行職涯診斷服務，釐清自身優勢及職涯方向。並預告下一場現場徵才活動，將於9月20日上午9點至12點在福誠高中活動中心舉辦。

鴻海科技的徵才攤位，吸引不少嚮往科技業的民眾駐足。（高雄市勞工局提供）

