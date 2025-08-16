為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    72歲長者也來了! 高雄大型徵才破千人、媒合率52％ 下場9/20舉辦

    苓雅運動中心的大型徵才活動，吸引逾千人求職。（高雄市勞工局提供）

    苓雅運動中心的大型徵才活動，吸引逾千人求職。（高雄市勞工局提供）

    2025/08/16 17:39

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市勞工局今（16日）在苓雅運動中心舉辦大型徵才活動，共有51家廠商設攤求才，吸引逾1100人投遞履歷，初步媒合率約52%，包括72歲長者、52歲再就業婦女都前往求職，而下一場9月20日在福誠高中舉辦。

    勞工局指出，今天徵才現場包含科技製造業、餐飲旅宿業、批發零售業及支援服務業等產業，提供儲備幹部、工程師、門市銷售專員、餐飲服務人員、技術員及作業員等多項職缺，整場超過1100人前來求職，其中以鴻海精密、寒軒飯店、大樹藥局及亞尼克菓子等企業，最受求職者青睞。

    大學剛畢業的23歲歐小姐覺得現場廠商多元、職缺多樣，希望藉由諮詢與現場面試，找到屬意的工作。72歲的梁先生曾從事18年保全，得知勞工局有55Plus就業獎勵措施後，更樂於投入勞動市場貢獻己力，希望能投入旅宿業。30歲許先生則嚮往科技業，特別鎖定AI人工智慧相關職缺。52歲的葉小姐曾因家庭因素離開職場，擁有領隊證照的她，希望透過婦女再就業計畫，尋找彈性、兼職的旅遊業職缺。

    勞工局局長江健興強調，徵才活動現場設置有「就業促進措施」諮詢攤位，協助符合資格求職者運用相關獎勵方案，也提供「CPAS職業適性診斷測驗」諮詢專區，可透過專業顧問進行職涯診斷服務，釐清自身優勢及職涯方向。並預告下一場現場徵才活動，將於9月20日上午9點至12點在福誠高中活動中心舉辦。

    鴻海科技的徵才攤位，吸引不少嚮往科技業的民眾駐足。（高雄市勞工局提供）

    鴻海科技的徵才攤位，吸引不少嚮往科技業的民眾駐足。（高雄市勞工局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播