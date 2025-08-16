為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    近70名生力軍加入! 台南七股公所人員排排坐 加速屋損慰助金審核

    七股區公所加上市府支援人員，排排坐審查屋損救助案件。（公所提供）

    七股區公所加上市府支援人員，排排坐審查屋損救助案件。（公所提供）

    2025/08/16 17:28

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市加速審核和撥付屋損慰助金作業，重災區七股區申請2762戶數多，市府跨局處動員到七股區公所協助，公所和支援人員今天（16日）排排坐加班審核，民政局長姜淋煌也代表市長黃偉哲，至七股區公所打氣。

    丹娜絲災後，7月18日起在七股區公所就設置市府小型聯合服務中心，包括南市地政局、工務局、民政局、戶政所、政風處、永康區公所就派員進駐公所，協助受理災損救助案件；為加快審查作業和完成撥付慰助金，市府近日再加派人力投入審件，務求讓災民及早獲得補助。

    七股區至今受理屋損慰助金申請有2762戶，其中屋損超過20平方公尺以上就占了2151户，分別申請5萬、10萬慰助金。

    姜淋煌表示，因應七股區災情案件眾多，市府擴大人力全力支援，今天再協調地政局、民政局、工務局、主計處及公所同仁將近70人前來支援，不僅大幅提升審件效率，更加速慰助金後續核撥。

    七股區長李佳隆表示，市府跨局處在第一線協助，分擔公所人力壓力，更讓審件效率大幅提升，會將慰助金及各項救助，儘速送到每位受災鄉親手中。

    南市民政局長姜淋煌（左一）今天代表市長黃偉哲，至七股區公所為支援審查屋損救助的人員打氣。（公所提供）

    南市民政局長姜淋煌（左一）今天代表市長黃偉哲，至七股區公所為支援審查屋損救助的人員打氣。（公所提供）

