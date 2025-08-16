「冰友們」擠爆大港閱冰 陳其邁：高雄是吃冰聖地

高雄大港閱冰現場湧入爆量「冰友們」。（記者王榮祥攝）

2025/08/16 17:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄大港閱冰今在哈瑪星登場，48家各式冰品與餐車美食旁、開幕不久就被「冰友們」擠爆，市長陳其邁也專程到場湊熱鬧，他陸續嚐到多家創意冰品，痛快喊話高雄是吃冰的聖地。

高雄夏天市集盛會「大港閱冰」冰品嘉年華今下午在哈瑪星臨海三路封街開場，現場瞬間湧入大批人潮，部分做過功課的冰友們迅速搶攻目標冰品。

市長陳其邁偕同立委賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺參與開幕式，並上台一起製作水果冰；他表示台北一碗芒果冰動輒3、4百元，高雄不用這麼花這麼多就能吃到，強調高雄就是吃冰聖地。

觀光局說明，今年規模全面升級，集結48家冰品與美食品牌同場較勁，並首度串聯青年局、國立科學工藝博物館、新濱町海洋廚房及知名節目食尚玩家等單位跨界合作，現場除各式誘人冰品與豐富活動，還有限量「禮冰券」、在地小旅行及商家優惠放送。

觀光局長高閔琳介紹今年活動現場除可一次吃遍近50家高雄特色冰店與美食，還有豐富演出與親子互動遊戲，高雄夏季天氣熱，期待透過每年「大港閱冰」，讓在地冰品文化成為城市夏季觀光招牌。

觀光局補充，「大港閱冰」活動到8月17日週日，但冰品優惠不間斷，8月18日至9月7日，民眾可透過食尚玩家官網或APP查詢優惠店家並領取優惠券，要讓「大港閱冰」熱潮延燒整個夏末初秋。

觀光局提醒活動現場停車不便，建議可搭高捷或輕軌至「哈瑪星站」，出站即可閱冰，相關資訊可至「高雄旅遊網」官網查詢。

高雄大港閱冰集結48家各式冰品與餐車美食。（記者王榮祥攝）

小朋友吃冰模樣看似陶醉。（記者王榮祥攝）

民眾捧著大碗冰品開心品嘗。（記者王榮祥攝）

爸爸抱著孩子挑選冰品口味。（記者王榮祥攝）

民眾自己製冰自己吃。（記者王榮祥攝）

