    首頁　>　生活

    明起連3天有雨！南部局部豪雨 北部午後雷陣雨

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    2025/08/16 17:20

    〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（17日）起一連3天全台轉雨！中央氣象署預報，明天起一連3天受到南方水氣北移的影響，天氣轉為不穩定，南部地區有局部短延時豪雨發生的機率，午後新竹以南地區及東部山區有局部短暫雷陣雨，中部山區有局部大雨。

    氣象署預報員張竣堯說，明天起到下週二各地天氣都不太穩定，南部要特別注意短延時豪雨，午後西半部地區及其它山區也有局部大雨，這3天下雨都是不定時的，要注意的是午後南部地區更要注意豪雨。他也指出，未來一週天氣炎熱，桃園以北常有36度高溫。

    「下週三（20日）起環境轉乾，有一連4天的好天氣」，張竣堯說，屆時各地為多雲到晴，午後僅西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。他下週六（23日）除了西半部和東半部山區有局部短暫雷陣雨，東南部地區及恆春半島也有局部短暫陣雨。

    至於最近有無熱帶擾動發展？張竣堯指出，現在南海到菲律賓東方海面是一片大低壓帶，位在南海的低壓有可能發展仍熱帶性低氣壓、也不排除成為颱風，但後續仍要觀察，「就算發展成颱風了，氣象署預測其未來會朝中南半島方向前進，對台灣不會有直接影響」。

    明天注意高溫。（氣象署提供）

    明天注意高溫。（氣象署提供）

    南海到菲律賓東方海面是一片大低壓帶。（氣象署提供）

    南海到菲律賓東方海面是一片大低壓帶。（氣象署提供）

