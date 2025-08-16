為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳快閃艷陽高照 台南玉井老街芒果冰熱賣

    艷陽高照，玉井老街芒果冰熱賣。（記者吳俊鋒攝）

    艷陽高照，玉井老街芒果冰熱賣。（記者吳俊鋒攝）

    2025/08/16 16:55

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕「楊柳」颱風快閃通過，今天適逢週休假期且艷陽高照，有「芒果故鄉」之稱的台南玉井，老街商圈湧現人潮，民眾大啖芒果冰品，尤以美味的鮮果芒果冰最為熱賣，品嘗當地特產，也消暑、清涼一下，知名店家都大排長龍。

    受到氣候因素影響，今年芒果產量銳減，僅剩3成左右，7月上旬又遭遇「丹娜絲」颱風強襲，災情雪上加霜，最受歡迎的「愛文」嚴重缺貨，包含玉井區農會等冰店業者，急尋其他品種來替代，風味不同，但甜度要夠，以穩定供應鮮果芒果冰。

    玉井農會「熱情小子」冰店在愛文短缺期間，曾以市場接受度頗高的「金煌」來製作鮮果芒果冰，迴響一樣熱烈，接下來將依照產季，採用當令品種來取代，9月份就選擇凱特。

    玉井農會表示，所推出的芒果冰，取材原則上以鮮果為優先，若是在冬天，找不到其他品種的貨源來替代，而採用冷凍切丁，也一定事先公告。

    玉井中正老街上知名的「有間冰舖」，也都堅持推出鮮果芒果冰，業者簡瑞男說，愛文產季已經結束，目前以「西施」、「杉林」等品種替代，一樣香甜，民眾反應不錯，9月份將使用凱特，接下來則是「四季」，入冬後還能以草莓來搭配，明年春天就有土檨仔了。

    簡瑞男提到，今年開春後，就持續至主要產地的縣市去拜訪農民，尋找供貨來源，由於受氣候因素影響，產量銳減，一直在「追檨仔」，最高曾經買到每台斤220元以上的金煌，為了穩定推出鮮果芒果冰，真的不惜成本。

    玉井中正路因芒果冰店林立，又被稱為「吃冰一條街」，簡瑞男指出，暑假原本是出遊旺季，觀光客湧現，但今年7月，台南接連颱風、豪雨，業者的生意都受影響，希望接下來的天氣能持續穩定，讓各品種芒果都可順利採收，人潮回流。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播