楊柳快閃艷陽高照 台南玉井老街芒果冰熱賣

艷陽高照，玉井老街芒果冰熱賣。（記者吳俊鋒攝）

2025/08/16 16:55

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「楊柳」颱風快閃通過，今天適逢週休假期且艷陽高照，有「芒果故鄉」之稱的台南玉井，老街商圈湧現人潮，民眾大啖芒果冰品，尤以美味的鮮果芒果冰最為熱賣，品嘗當地特產，也消暑、清涼一下，知名店家都大排長龍。

受到氣候因素影響，今年芒果產量銳減，僅剩3成左右，7月上旬又遭遇「丹娜絲」颱風強襲，災情雪上加霜，最受歡迎的「愛文」嚴重缺貨，包含玉井區農會等冰店業者，急尋其他品種來替代，風味不同，但甜度要夠，以穩定供應鮮果芒果冰。

請繼續往下閱讀...

玉井農會「熱情小子」冰店在愛文短缺期間，曾以市場接受度頗高的「金煌」來製作鮮果芒果冰，迴響一樣熱烈，接下來將依照產季，採用當令品種來取代，9月份就選擇凱特。

玉井農會表示，所推出的芒果冰，取材原則上以鮮果為優先，若是在冬天，找不到其他品種的貨源來替代，而採用冷凍切丁，也一定事先公告。

玉井中正老街上知名的「有間冰舖」，也都堅持推出鮮果芒果冰，業者簡瑞男說，愛文產季已經結束，目前以「西施」、「杉林」等品種替代，一樣香甜，民眾反應不錯，9月份將使用凱特，接下來則是「四季」，入冬後還能以草莓來搭配，明年春天就有土檨仔了。

簡瑞男提到，今年開春後，就持續至主要產地的縣市去拜訪農民，尋找供貨來源，由於受氣候因素影響，產量銳減，一直在「追檨仔」，最高曾經買到每台斤220元以上的金煌，為了穩定推出鮮果芒果冰，真的不惜成本。

玉井中正路因芒果冰店林立，又被稱為「吃冰一條街」，簡瑞男指出，暑假原本是出遊旺季，觀光客湧現，但今年7月，台南接連颱風、豪雨，業者的生意都受影響，希望接下來的天氣能持續穩定，讓各品種芒果都可順利採收，人潮回流。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法