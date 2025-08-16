61支隊伍逾600名選手齊聚 澎湖縣首長盃籃球錦標賽開打

澎湖縣首長盃籃球錦標賽，在多功能綜合體育館舉行。（澎湖縣政府提供）

2025/08/16 16:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕為期9天的「澎湖縣首長盃籃球錦標賽」，今（16）日在多功能綜合體育館熱血開賽，共計61支隊伍、超過600位選手參賽，以球會友、力拼佳績，在賽場上奔跑，揮汗如雨，讓自己青春不留白。

澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、議員蘇陳綉色、莊光大、許國政、副議長辦公室主任洪長青、教育處長林長安、馬公市長黃健忠、楊曜立委助理段湘玲、體育會前理事長張偉男，以及澎湖高級海事水產職業學校校長顏嘉禾等貴賓，皆前往開幕式現場，為選手們加油打氣。

陳光復表示，籃球運動不僅是個人能力的表現，更考驗團隊默契的配合。他說，剛在場邊觀賽，每支隊伍實力相當，球員們在球場上切入、跑位、快攻、積極爭搶籃板，擋拆為隊友創造出手機會，全力以赴爭取團隊榮耀，超級精彩。這次比賽除了本地隊伍，更吸引來自台中、新北、屏東及嘉義市的球隊共襄盛舉，透過競技切磋技術、交流經驗。他也提醒所有選手，一定要注意安全、避免受傷，並遵守裁判判決，展現運動家的精神與風範。

此次賽事共有社會挑戰組7隊、社會一般組23隊、社會推廣組7隊、國男組10隊、國女組2隊、國小甲組7隊、國小乙組5隊。比賽自即日起至24日，歡迎民眾前往賽場，為選手們加油。

共計61支隊伍、超過600位選手參賽，以球會友。（澎湖縣政府提供）

