環團攜手小黨眾志成城 今上街遊行堅定反核三重啟

民眾黨推動核三重啟公投，8月23日投票，反對此舉的環保團體、小黨等今（16日）約300人齊聚台大校門口，即使下午烈日當頭仍堅定遊行2個小時，抗議讓台灣再度陷入核安風險與核廢料危機，重申非核家園2個多月仍未缺電，呼籲民眾核三公投「不同意」。（記者廖振輝攝）

2025/08/16 16:55

〔記者吳柏軒／台北報導〕「823反核三！」民眾黨推動核三重啟公投，8月23日投票，反對此舉的環保團體、小黨等今（16日）約300人齊聚台大校門口，即使下午烈日當頭仍堅定遊行2個小時，抗議讓台灣再度陷入核安風險與核廢料危機，重申非核家園2個多月仍未缺電，呼籲民眾核三公投「不同意」。

遊行隊伍包含：台灣環境保護聯盟、綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、野薑花公民協會、台灣北社、台灣教師聯盟、綠色公民行動聯盟、台灣親子共學教育促進會、時代力量等多個環團與小黨，集結300人頂著烈日，下午3點半從台大出發，預計途經自由廣場，最後花2個小時抵達立法院外，再進行街頭宣講，表達強烈反對重啟核三訴求。

環盟副會長廖彬良表示，今日遊行是針對公投法第21案，反對核三重啟公投，而能源方向，台灣再生能源發展可以期待，強調核能在全球共識並非再生能源。

台灣基進黨黨主席王興煥表示，台灣已是非核家園，卻有民眾黨提公投案要讓核三重啟，我們堅決反對，核電能源選擇是科學與政策議題，非意識形態，永續是環境、經濟與社會公平正義三者共同重視，環境跟經濟並非對立，經濟發展要滿足現代人需求，但也不能剝奪後代生存條件。

小民參政歐巴桑聯盟祕書長何語蓉說，這次公投不是挺核反核，而是核三廠處置，但其早老舊運轉超過40年，位在地震帶上非常危險，也找不到高階核廢料最終處置場，不論支不支持核能，這三個理由就無法同意核三重啟。她也批民眾黨主席黃國昌創下紀錄，同時在核能議題代表正方又代表反方，質疑他為了2026年要選市長鋪路才發動核三公投。

台灣北社社長羅浚晅強調，有人把核能當政治議題炒作，但綠色能源才是台灣未來，永續能源不會單純計算能源價值，台灣處環太平洋地震帶，又多天災，若核災，游離輻射將直接侵害人體，短期頭暈、全身不適、腸胃道失調及癌變，除永久性傷害，更深入DNA，造成世代基因突變。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯表示，堅決反對核分裂發電技術，強調不是反對核能，而是有核災風險、核廢料還要上萬年處置，但不論國民黨、民進黨執政都沒辦法處理，當核能新技術還在實驗室，現在不應讓老舊運轉40年的核三廠重啟。

時代力量發言人鄭宇焱說，國民黨、民眾黨要將整個核三延役問題，持續推到社會浪尖上，過去整個國民黨在2015提過核一核二不延役，2018年黃國昌拒絕核能、強調世代不正義，沒想到話鋒一轉，如今國眾兩黨共推核三延役，對社會非常不負責任，呼籲823公投不同意，「拒絕危險重啟、拒絕政治投機！」

環保團體、小黨等今（16日）約300人齊聚台大校門口，抗議國眾兩黨破壞非核家園，要重啟老舊危險的核三廠。（記者廖振輝攝）

