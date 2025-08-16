香蕉整片被楊柳颱風吹倒！台東蕉農點出問題 卓揆指示協助

行政院長卓榮泰提議，提升農作抗風一勞永逸。（記者劉人瑋攝）

2025/08/16 17:03

〔記者劉人瑋／台東報導〕行政院長卓榮泰今天到台東縣卑南鄉視察香蕉園，返鄉青農5年內試過各種作物，卻挫折、阻礙重重，先是釋迦遭中國阻銷，又連2年風災毀蕉園，卓揆聽到現場農友反映「錏管綁樹可行」，因竊盜猖獗才改以竹竿、塑膠管材，但抗風不佳，他指示，需協助農友增加作物抗風、根本解決。

蕉農陳冠銘5年前返鄉種釋迦，他說，想不到可以收成時，釋迦銷中受阻，再種香蕉又連2年颱風，再貸款，全職農民並無他業，只期盼貸款壓力能輕點。農業部長陳駿季連忙說，擔保品不夠，農信保會幫忙保證。立委莊瑞雄說，自家也種過香蕉，每遇颱風也是全倒，這並非技術問題，而是老天不賞飯，中央、地方迅速補助才是重點。

請繼續往下閱讀...

但歷來政府都在補助或在貸款上協助，不僅無法全數達到農作成本，更難企及農民正常種作該有營收，卓榮泰認為，希望能加強如香蕉樹韌性、更抗風，從源頭處理。但青農反映，農業部曾補助錏管或竹竿綁樹，但因竊盜猖獗改成塑膠管，抗風效果打折，卓揆說，問題出在竊盜，或需想替代方案，「政府應該是要保證守法者、打擊非法才是，若考量到現實狀況，那也可再思索替代方案」。

卓榮泰說，目前立委、縣府支持方案「是否有不足處？我真的很想聽到、想幫忙」，我們可以針對貸款展延、增加，補貼部分無法百分百，但會儘量認定，除了釋迦、香蕉、番石榴、文旦，其他達免現勘者會再充分與地方政府溝通，中央會支持，認為未來主管機關一定會認定台東為災區，且從寬認定、無時間斷層，同時受政府幫助。

有青農反映，錏管成本數倍於竹竿、膠管，這麼大的風，應該也是無濟於事，目前僅有加固型溫網室以H型鋼構成，然而溫網室也因用料不同，有許多一樣被颱風所毀，少數用料充足的，得以在這次倖存，例如部分在市區的瓜農，想必能在風災後大發利市，但資本卻非正常農人所能及。

就要能收成的香蕉樹全數折斷。（記者劉人瑋攝）

就要能收成的香蕉樹全數折斷。（記者劉人瑋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法