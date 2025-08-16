澎湖輪夜航巨大驚喜！吉伊卡哇「烏薩奇」突現身

吉伊卡哇中的烏薩奇玩偶，突然現身澎湖輪夜航。（民眾提供）

2025/08/16 16:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖至高雄定期客輪-澎湖輪，14日由澎湖夜航至高雄途中，正當深夜寂寥，旅客們感到百般無聊之際，突然走道出現1個可愛玩偶，立即引起小朋友驚呼連連，爭相與其合影。原來玩偶是吉伊卡哇中的「烏薩奇」角色，而且是旅客自行裝扮，為澎湖輪夜航增添歡笑。

當初澎湖輪規劃興建，就分成求快載客、求穩載貨2派，最後因考量冬季東北季風強烈，還是以穩度為主，所以澎湖至高雄航程約4個多小時，夜航時間更長，但船上除了特殊活動之外，並未有任何選擇，所以整個坐船過程相當枯燥乏味，因此一般夜航行程，都以在船上睡覺為首選。

14日澎湖輪由馬公港出發，夜航前往高雄港，由於時值暑假期間，許多父母帶親子搭船出遊，因此澎湖輪上多了不少小孩的嬉鬧聲，由於坐船時間長了，小孩子的不耐就越來越明顯，讓許多父母都顯得無奈，卻突然來了救星從天而降，可愛玩偶現身，減輕整個旅程父母的負擔。

根據民眾了解，玩偶是吉伊卡哇中的角色「烏薩奇」 ，中文翻譯為「兔兔」，是以兔子為原型設計的角色。烏薩奇是吉伊卡哇的好朋友，也是3人組中的1員，以其活潑好動、充滿活力的性格而受到歡迎。原本外界以為這是澎湖輪夜航的神秘驚喜活動，結果經確認是旅客自己充氣自己裝扮的，就是上天賜予的驚喜禮物。

烏薩奇玩偶現身澎湖輪夜航，引發小朋友驚喜連連。（民眾提供）

